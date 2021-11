Fussball-Kreisliga Ost : Eutin 08 II setzt Aufwärtstrend auch gegen den TSV Lütjenburg fort

Team von Trainer Werner Steinfadt setzt sich mit 6:3 Toren durch.

01. November 2021, 19:18 Uhr

Eutin | In der Fußball-Kreisliga Ost bestätigte Eutin 08 II mit einem verdienten 6:3(2:2)-Sieg gegen den TSV Lütjenburg den Aufwärtstrend unter dem neuen Trainer Werner Steinfadt. Spieler der Partie waren Monty Gutzeit und Joscha Bartels, die sich mit je drei Treffern die Torausbeute teilten.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der fünften Minute durch Gutzeit in Führung. Der TSV Lütjenburg drückte auf den Ausgleich. Nachdem sich Torwart Niklas Heesch mehrfach ausgezeichnet hatte, war er in der 25. Minute machtlos, als Riad Abdalla das 1:1 erzielte. Gutzeit gelang ein zweiter Treffer (42.), doch postwendend glich Benjamin Hillers zum 2:2-Halbzeitstand aus.

Im zweiten Durchgang drehten die Eutiner auf. Die Gastgeber agierten zielstrebig und konzentriert, wobei der verdiente Lohn nicht lange auf sich warten ließ. Erst erzielte Bartels in der 47. Minute die erneute Führung, dann fiel innerhalb von acht Minuten die Entscheidung. Bartels (57., 65.) und Gutzeit (58.) schraubten das Ergebnis auf 6:2, kurz vor dem Schlusspfiff gelang Hillers das dritte Gäste-Tor.

„In der ersten Halbzeit hatten wir noch ein wenig Glück, nicht in Rückstand zu geraten, aber im zweiten Durchgang haben wir richtig gut gespielt, die Chancen genutzt und verdient gewonnen. Bei der gesamten Mannschaft stimmte die Einstellung, das macht Mut für die nächsten Aufgaben“, sagte Werner Steinfadt.