Fussball-Kreisliga Ost : Eutin 08 II punktet gegen den Oldenburger SV II

Joscha Bartels schießt die Reserve von Eutin 08 in Führung.

In der Fußball-Kreisliga Ost hat Eutin 08 II hat den zweiten Punkt gesammelt. Das Team des neuen Trainergespannes Werner Steinfadt und Tim Framke erreichte gegen den Oldenburger SV II ein 2:2 (1:0). Das Unentschieden war gleichermaßen verdient wie glücklich, weil der Ausgleich erst in der Nachspielzeit fiel. Nervöser Beginn der Eutiner Die Gastgeber be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.