Eutin 08 hat vorerst keinen Vorsitzenden

Dieter Holst trat nach 20 Jahren an der Spitze des Sportvereines nicht mehr an und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt / „Verein für die Zukunft ausgerichtet“

von Achim Krauskopf

27. April 2018, 11:34 Uhr

Es war ein bewegender Abend für die Mitglieder der Sportvereinigung Eutin von 1908. Der 1. Vorsitzende Dieter Holst kandidierte nach fast genau 20 Jahren nicht wieder. Ein Nachfolger wurde in der Jahresversammlung nicht gefunden, das Amt blieb vakant.

Die 51 Mitglieder ernannten Dieter Holst zum Ehrenvorsitzenden. Er will dem Verein weiter zur Seite stehen.

„Wir haben hervorragende Strukturen und Besetzungen im Verein und im Fußballbereich gebildet, mit der Geschäftsführung und dem Kassenwart ein eingespieltes Team. Dann verträgt ein Verein auch mal eine Vakanz. Der Vorstand ist dabei, eine Lösung zu finden“, erklärte Dieter Holst. Er selbst hatte mit Peter Meyer-Grade vom Fußball Förderverein einen potenziellen Nachfolge-Kandidaten ausgemacht, der aber aus gesundheitlichen Gründen ablehnen musste.

Genau 19 Jahre und 363 Tage sei er nun im Amt gewesen, das hatte der 2. Vorsitzende, Jan Knoop, ausgerechnet, der Dieter Holst mit herzlichen Worten verabschiedete. Holst habe als Nachfolger von Fritz Latendorf den Verein für die Zukunft ausgerichtet und strukturiert, in ruhiges Fahrwasser geführt und zu einem Aushängeschild der Stadt gemacht. Teamarbeit sei ihm besonders wichtig. Als besondere Leistungen seien die Ausrichtung der 100-Jahr-Feier, die Konsolidierung des Vereins und der Ausbau der Sportanlage zu nennen.

Holst ist vor 47 Jahren in den Verein eingetreten. Er war Schiedsrichter, Fußball-Jugendwart und Jugendwart, Vorsitzender der Sportjugend zunächst im Kreis Ostholstein, dann auf Landesebene. Er war 3. Vorsitzender von Eutin 08 und schließlich neun Mal wiedergewählter 1. Vorsitzender. Holst dankte dem Verein für menschliche und sportliche Begegnungen auch im Ausland bei Jugendaustausch-Reisen.

Verabschiedet wurde an diesem Abend auch der langjährige Leiter der Handballabteilung, Horst-Peter Arndt. Einstimmig wiedergewählt wurden der 3. Vorsitzende Arend Knoop, der Jugendfachwart Handball, Holger Edler, und die Jugendfachwartin Tanzsport, Corinna Stelter. Kassenwart Jan Gehrmann berichtete, dass die Zahl der Mitglieder seit Beginn 2017 von 725 auf aktuell 683 gesunken sei. Der Hauptverein habe ein leichtes Minus, die Fußballherren hätten ein Plus erwirtschaftet. Das Budget für 2018 wurde einstimmig genehmigt. Mitgliederwerbung sei ein Hauptthema für die Zukunft.

In seinem Jahresrückblick betonte der Arend Knoop: „Wir haben ein schweres Jahr in der Regionalliga hinter uns, aber noch sind wir nicht abgestiegen. Es ist noch alles möglich.“ Und weiter: „Sollten wir absteigen, dann wird der Aufstieg sofort wieder angepeilt.“ Für eine bessere Organisation der Sparte Fußball, auch mit Blick auf die gescheiterte Zusammenarbeit mit anderen Vereinen in der Jugendabteilung, bot Knoop an, die komplette Fußballsparte von den Jugendlichen bis zu den Herren unter seiner Regie zu verwalten und nach vorn zu bringen. Er schlug eine Werbe-Kampagne „Fünf plus“ vor, in der jede Mannschaft in einem Jahr fünf neue Mitglieder anwerben solle.

Der stellvertretende Bürgervorsteher Karlheinz Jepp ging auf den historischen Werdegang des Fußballclubs ein, Wolfgang Ruge, Geschäftsführer des Kreissportverbandes, berichtete über Fördergelder, wies auf mangelnde lizensierte Trainer und Übungsleiter hin, hoffte auf eine Erhöhung der Übungsleitersätze. Ernst-Herrmann Brütt, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Eutiner Sportvereine, würdigte ehrenamtlichen Einsatz der Funktionäre, Hans-Georg Westphal, SPD-Fraktionsvorsitzender und verantwortlich für das 21. Berichtsheft von 08, betonte: „Wir können auf diesen Verein stolz sein.“ Wolfgang Kröger, Vorsitzender des Vereinens Waldeck, nannte als größten Wunsch, dass der Hauptrasenplatz endlich hergerichtet werde.