Fußball-Kreispokal : Eutin 08 bejubelt Pokal-Coup gegen den Oldenburger SV

Eutiner werfen den OSV in der zweiten Runde aus dem Kreispokal

26. August 2021, 01:22 Uhr

Die Schlussminuten des Zweitrundenspiels im Kreispokal zwischen Eutin 08 und dem Oldenburger SV hatten es in sich. Außenseiter Eutin 08 führte 2:1, die Oldenburger warfen alles nach vorne, Cedric Schrake ging 25 Meter vor dem Tor mit vollem, wahrscheinlich zu großem, Einsatz zur Sache, konnte sich nur mit einem Foul helfen – und sah die Rote Karte. Kurz darauf war das Spiel auch für Sven Ove Westphal vorzeitig beendet, er bekam wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Dann zischte ein Schuss von Freddy Kaps um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Dann warfen sich die Eutiner bei der letzten Möglichkeit des OSV in den Ball, den Torwart Nikolas Wulf mit einer Fußabwehr parierte. Dann war das Spiel zu Ende. Eutin 08 besiegte in der zweiten Runde des Kreispokals den Oldenburger SV 2:1(1:0) und feierte den Erfolg ebenso lautstark wie ausgelassen.

„Wir haben die jüngste Mannschaft der Oberliga“, sagte Kapitän Nikolas Wulf nach dem Spiel stolz. Mit rund 22 Jahren brachte Eutin 08 einen Talentschuppen auf den Rasen, dem die Oldenburger jede Menge Erfahrung entgegensetzten. Der OSV hatte mehr Ballbesitz, kam aber nur selten gefährlich vor das Tor. Vom Anpfiff weg entwickelte sich vor mehr als 400 Zuschauern ein emotionales, kampfbetontes, aber auch von Nickligkeiten geprägtes Spiel, in dem Schiedsrichter Florian Stark hatte alle Hände voll zu tun, verteilte insgesamt 13 Gelbe Karten, dazu einmal Rot und einmal Gelb-Rot. „Es war eine hitzige, emotional und hart geführte Partie“, sagte der Eutiner Trainer Dennis Jaacks.

Schon nach einer Viertelstunde musste der Eutiner Coach wechseln, Mittelfeldmotor Paul Meins musste wegen eines dicken Knöchels passen, für ihn kam Egzon Lahi. Die Gastgeber verichteten aufmerksam und diszipliniert ihre Arbeit in der Defensive, waren aber auch im Angriff gefährlich und nutzten ihre Chance eiskalt. „Wir lassen uns beim 0:1 auskontern, wo wir einen Einwurf haben, der 80 Meter von unserem Tor entfernt ist und stehen dann hinten völlig blank“, grollte der Oldenburger Trainer Florian Albrecht. Tim Schüler war es egal, er setzte sich im Sprintduell durch und schob den Ball zum 1:0 ins Tor (44.).

In der Kabine hatten die Gäste etwas mehr Gesprächsbedarf, so begann die zweite Halbzeit mit leichter Verspätung. Während die Oldenburger weiter nach ihrer spielerischen Linie suchten, wurden sie ein zweites Mal ausgekontert, dieses Mal vollendete Tim York Röben-Müller den Angriff, indem er den Ball aus drei Metern im Fallen im Netz unterbrachte (55.).

Das Spiel blieb umkämpft, der OSV versuchte es mit der Brechstange, die Eutiner wehrten sich energisch, bekamen immer wieder ein Bein dazwischen oder konnten sich auf Schlussmann Nikolas Wulf verlassen, der sich in der 82. Minute die Gelbe Karte wegen Zeitspiels einfing. Da hatten die Oldenburger gerade durch Daniel Junge das 1:2 erzielt (81.). Doch mehr war für die Gäste am Mittwochabend nicht drin. Florian Albrecht bescheinigte seiner Mannschaft eine schwache Leistung: „Wir haben nicht in die Partie gefunden! Wir haben nicht das gemacht, was wir machen wollten.“ In der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft versucht, spielerische Lösungen zu finden, aber Eutin 08 habe mit Mann und Maus verteidigt.

Dennis Jaacks meinte: „Das Spiel hatte alles, was zu einem Pokalfight dazugehört.“ Er hat allerdings mit Blick auf das Oberligaspiel am Sonnabend um 14 Uhr gegen den VfB Lübeck II Sorgen, denn nach Paul Meins humpelte auch Tim Schüler mit einer Knöchelblessur vom Platz. Giuliano Hill habe nach einem Schlag auf den Brustkorb über Schwiergkeiten beim Luftholen geklagt. Nikolas Wulf setzt am Samstag auf den Heimvorteil: „Wir wollen die Zuschauer ins Boot holen - und das ist uns heute gelungen!“