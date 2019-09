Scharbeutz : Europa größtes SUP-Event zu Gast in Scharbeutz

Das Ostseebad ist ab Freitag Austragungsort des ICF-SUP-World-Cups. Geboten werden Wettkämpfe, Schnupperkurse und Begleitprogramm.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

04. September 2019, 15:42 Uhr

Scharbeutz | Bereits zum vierten Mal ist Scharbeutz Austragungsort des größten SUP-Events in Europa. Beim ICF-SUP-World-Cup kämpfen vom 6. bis 8. September Stand-Up-Paddler aus aller Welt im Rahmen des einzigen deutschen Stopps der Eurotour SUP um den Sieg und wichtige Ranglistenpunkte auf dem Weg zur Weltmeisterschaft.

Mit 20.000 Euro ist der SUP-World-Cup in Scharbeutz der höchst dotierte Teil der Eurotour. Gestartet wird in den Disziplinen „Technical Race“ und „Long Distance“.

Während bei den Pro-Races internationale SUP-Profis um Platzierung und Punkte kämpfen, starten beim Jedermann-Rennen ambitionierte Amateure an der Scharbeutzer Seebrücke in den Wettkampf. Jüngere Jahrgänge (zwölf bis 16 Jahre) paddeln beim Kids-Race um einen Platz auf dem Siegertreppchen.

Neulinge können unterdessen bei einem der Schnupperangebote den Wasser-Trendsport einmal ausprobieren. Bei der Charity-Staffel wiederum nehmen Promis wie Manou Lubowski und Manuel Cortez und SUP-Profis im Team die Paddel für den guten Zweck in die Hand.

Namenhafte Hersteller präsentieren ihre aktuellen Produkte rund um den Brettsport, bieten Workshops an und stehen zum Fachsimpeln zur Verfügung. Beim angegliederten „Testival“ gibt es die Möglichkeit, das neuste Material dann auch gleich direkt vor Ort zu testen. Selbstverständlich werden auch die Stars der SUP Szene und Teamfahrer für Autogramme und Fotos an den Ständen zu treffen sein.

Neben den Wettkämpfen wird auch ein buntes Rahmenprogramm rund um den Trendsport geboten – von Yoga, Salsa on the Beach oder bei abendlicher Strandparty mit Live-Musik. Am Freitag lädt Prince Alec mit Live-Saxophone und frischen Beach-House-Beats zum Sundowner ein, während am Samstag in Kooperation mit dem Café Wichtig das Hamburger DJ Duo Antisleep direkt am Scharbeutzer Ostseestrand mit ihrer Mischung aus R&B/Hip-Hop-Sound tanzbaren Deep/Tech-House & Bass auflegt.

Ein Höhepunkt für SUP-Fans bietet am Samstag der Workshop der SUP-Station Scharbeutz mit dem Weltmeister von 2018, Daniel Hasulyo. Von 9.30 bis 11.30 Uhr gibt er Hinweise zum optimalen Training und teilt seine Erfahrung als SUP-Profi mit den Teilnehmern. Weitere SUP-Schnupper- wie auch SUP-Yoga-Kurse der begleiten den World-Cup an allen drei Veranstaltungstagen.