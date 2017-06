Europa-Demo „very british“

vergrößern 1 von 1 Foto: suhr 1 von 1

Was bis zur Landtagswahl im Mai wöchentlich stattfand, steigt nun einmal im Monat: Am ersten Sonntag des Monats auf dem Platz der Kieler Matrosen am Hauptbahnhof eine Demonstration für Europa. „Das Schöne ist, dass wir für etwas demonstrieren, nicht gegen etwas“, sagt Edda Hamer vom 20-köpfigen, ehrenamtlichen Stammteam. „Viele wollen Flagge zeigen, von Kindern bis zu Senioren. Das macht auch den Charme der Veranstaltung aus“, so Hamer weiter. Zwischen 200 und 800 Teilnehmer unterschiedlicher Nationalitäten sind es, die allein in Kiel in fast familiärer Atmosphäre ein Zeichen für Europa setzen, ein Zeichen für Demokratie, Frieden und Freiheit. Europaweit sind es Zehntausende.

Zum vierten Mal dabei war Hans-Heinrich Koch. „Ich finde es wichtig, die Flagge für Europa hochzuhalten, um den Tendenzen des Nationalismus etwas entgegenzusetzen“, so der Mielkendorfer. Thema dieses Mal war aus Anlass der bevorstehenden Wahlen zum britischen Unterhaus der Austritt Großbritanniens aus der EU.

Nach einer Schweigeminute für die Opfer des jüngsten Londoner Anschlags wurde es dann „very british“. Der gebürtige Brite und in Kiel lebende Singer-Songwriter Brendan Lewes sorgte mit englischen Songs für den musikalischen Rahmen, während an die Besucher neben Infomaterial oder kleinen EU-Fähnchen auch britische Salz- und Essigchips verteilt wurden. „Die englische Öffentlichkeit hat es sich nie einfach gemacht mit der EU, aber immerhin 48 Prozent haben gegen den Brexit gestimmt“, so die einhellige Meinung. Aber vielleicht ist dieser, so die Hoffnung, ein Zeichen an die anderen Mitgliedsstaaten, enger zusammenzurücken.

Der „Pulse of Europe“ (PoE), ein überparteilicher Zusammenschluss von Europa-Befürwortern, ruft inzwischen in mehr als 90 Städten bundes- und in 108 Städten europaweit zu den regelmäßigen Kundgebungen auf. Die Kieler Initiative wurde von Christian Kaerbach und Sebastian Heß, Professoren an der Kieler Universität, im März dieses Jahres ins Leben gerufen.



von Achim Krauskopf

erstellt am 05.Jun.2017 | 18:39 Uhr