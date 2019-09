Erfolg für Max-Planck-Institut in Plön : EU-Förderung für Dr. Christian Hilbe und Dr. Javier Lopez Garrido

Hilbe beschäftigt sich mit Spieltheorie, Lopez Garrido forscht im Labor über den Stoffwechsel von Bakterien.

08. September 2019, 18:12 Uhr

Plön | Das Max-Planck-Institut in Plön freut sich für zwei seiner neuen Forschungsgruppenleiter. Dr. Christian Hilbe und Dr. Javier Lopez Garrido erhalten jeweils eine Förderung des Europäischen Forschungsrats (ERC), der ihnen und ihren zukünftigen Teams in den nächsten fünf Jahren ermöglichen wird, ihren als exzellent eingestuften Projektideen nachzugehen.

Erfolgsquote bei 13 Prozent

Die Startförderung (Starting Grant) des Europäischen Forschungsrates gehe jährlich an herausragende Wissenschaftler in ganz Europa, erklärt Professor Diethard Tautz, Geschäftsführender Direktor des Plöner Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie. Die Berücksichtigung der beiden Forschungsleiter wertet Tautz auch als Beleg für die Attraktivität des Instituts auf europäischer und internationaler Ebene. Der ERC fördere 408 Wissenschaftler mit jeweils bis zu 1,5 Millionen Euro. Insgesamt seien 3106 Projekt eingereicht worden. Das entspreche einer Erfolgsrate von 13 Prozent.

Neu am Institut

Die beiden Wissenschaftler Hilbe und Lopez Garrido wurden gemeinsam mit einer weiteren Kollegin zu Beginn des Jahres als neue unabhängige Forschungsgruppenleiter ans Plöner Institut berufen. Ihre jeweiligen Forschungsschwerpunkte sind jedoch ganz unterschiedlicher Natur.

„Wie du mir, so ich dir“

Christian Hilbe wird sich evolutionstheoretisch anhand mathematischer Modelle mit der Dynamik von sozialem Verhalten befassen. In seinem von der EU geförderten Projekt will er speziell die Entwicklung der direkten

Gegenseitigkeit in komplexen Umgebungen untersuchen. Bisherige Modelle der evolutionären Spieltheorie, die das Konzept der Gegenseitigkeit oder auch umgangssprachlich die Strategie des „Wie du mir, so ich dir“ untersuchen, gehen überwiegend davon aus, dass alle Spieler gleich sind und dass sie immer wieder der gleichen strategischen Interaktion ausgesetzt sind. Mit diesem Projekt wollen der gebürtige Österreicher und sein zukünftiges Forschungsteam herausfinden, wie Menschen zusammenarbeiten, wenn sie entweder ungleich sind, etwa wenn eine Person viel geringere Kosten für die Zusammenarbeit hat als eine andere, oder wenn ihre heutigen Maßnahmen die strategischen Möglichkeiten der Zukunft beeinflussen.

Stoffwechselprozesse bei Bakterien

Der Spanier Javier Lopez Garrido hingegen verfolgt in seiner künftigen Forschungsgruppe „Evolutionäre Zellbiologie“ einen eher praktischen Ansatz im Labor. Die EU-Förderung will er für die Erforschung von Stoffwechselverbindungen während der Entwicklung von Bakterien nutzen.

Nur die Franzosen sind erfolgreicher

Die Max-Planck-Gesellschaft hat insgesamt 19 Förderungen an ihren Forschungseinrichtungen eingeworben. Im europäischen Vergleich liegt sie mit diesem Ergebnis hinter dem französischen CNRS (Centre national de la Recherche scientifique) auf dem Platz zweiten Platz.