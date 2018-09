von Michael Kuhr

20. September 2018, 16:50 Uhr

Ethik und Spiritualität der Ernährung steht am Dienstag, 25. September, um 19 Uhr im Pfarrhof Schönwalde zur Diskussion. Was und wie wir essen, wird immer mehr zu einer Frage ethischer Entscheidungen. Manche beklagen schon eine übertriebene Moralisierung dieses Grundvollzugs menschlichen Lebens: Wenn man ständig an die Folgen der eigenen Ernährung denke, vergehe einem der Appetit. Doch muss eine ethische Wahrnehmung der Ernährung zwangsläufig lustfeindlich sein? Kann sie nicht vielmehr echten, intensiven Genuss fördern?

Auf diese und weitere Fragen geht Michael Rosenberger, Professor für Moraltheologie an der Katholischen Hochschule in Linz, in einem Vortrag und dem anschließendem Gespräch ein. Rosenberger erschließt Essen und Trinken als Ort menschlichen Zusammenlebens. Er entschlüsselt die vielschichtigen Botschaften, die in den Speisen, den Tischsitten, der Zubereitung und dem Verzehr verborgen sind.