ETC-Landesligateam kassiert die erste Niederlage

Die Eutiner Tennisherren 40 haben in der Landesliga nicht nur Ihr Auswärtsspiel in Ratzeburg verloren, sondern auch noch ihren Leistungsträger Björn Bockelmann durch Verletzung. Die erwartet spannende Begegnung begann für den Tabellenführer aus Eutin mit einer Schrecksekunde. Nach gutem Start in sein Einzel verletzte sich der Eutiner Björn Bockelmann Ende des ersten Satzes und musste aufgeben.

Mario Ehrig fand in seinem Einzel zu spät zu seinem Spiel. Die höhere Fehlerquote des Eutiners besiegelte mit 2:6, 4:6 die Niederlage. Ein nicht nur auf dem Platz hitziges Duell lieferte sich die Eutiner Punktebank Rolf Hoffmann mit dem Österreicher Haller. Zwischen beiden kam es auch des Öfteren zum verbalen Schlagabtausch. Hoffmann behielt aber jederzeit die notwendige Gelassenheit und errang mit dem 6:4,6:4 seinen bereits vierten Einzelerfolg der Saison.

Christian Roth war in seinem Einzel gegen den polnischen Spitzenspieler Mikolay Luczak chancenlos und musste den 1:3-Zwischenstand aus Eutiner Sicht zulassen. Dem Eutiner Rainer Hoffmann gelang in seinem Einzel das Kunststück, jeweils hohe Satzrückstände zu drehen. Gegen den in Eutin praktizierenden Arzt Sönke Tedsen gewann er den ersten Satz nach 1:4-Rückstand noch mit 6:4. Im zweiten Satz entnervte er seinen Kontrahenten nach 1:5-Rückstand durch seine Aufholjagd und sicherte sich im Tiebreak das Match.

Alexander Scholz kämpfte im letzten Einzel des Tages gegen Wind, Sonne, Nerven und einen unbequemen und unorthodox spielenden Routinier. Scholz spielte nicht sein bestes Tennis, behielt aber im entscheidenden Matchtiebreak die Nerven und besiegte den ehemaligen DDR-Meister Ralf Strübing mit 6:4, 4:6, 10:6.

Die Doppelchancen standen durch den Ausfall von Björn Bockelmann unter keinem guten Stern, da dieses Doppel aufgrund eines fehlenden Ersatzmannes nicht gespielt werden konnte. So war es an den Paarungen Alexander Scholz/Mario Ehrig und Christian Roth/Rolf Hoffmann, die noch fehlenden zwei Punkte einzufahren. Roth/Hoffmann gelang dabei nach starker kämpferischer Leistung im Spitzendoppel der erste Schritt. Das bis dato ungeschlagene Ratzeburger Duo Luczak/Haller wurde mit 4:6, 6:1, 10:6 niedergerungen. Im entscheidenden Doppel konnten Scholz/Ehrig jedoch nicht an Ihre Bestleistung anknüpfen. Nach mit 1:6 verschlafenem ersten Satz verpassten sie im zweiten Durchgang die wichtigen Punkte und unterlagen mit 3:6.

Von einer „besonders schmerzlichen Niederlage“ sprach der Eutiner Teamchefs Christian Roth, zumal in den beiden verbleibenden Spielen gegen Neumünster und Suchsdorf nun der Leistungsträger Björn Bockelmann fehlen wird. Hoffnung macht jedoch die Rückkehr des bislang sehr überzeugenden Alexander Kästner.

von Harald Klipp

erstellt am 20.Jun.2017 | 17:30 Uhr