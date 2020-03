Plön : Etat verlief 2017 positiver als gedacht

Stadt Plön erwirtschaftete sogar einen Überschuss von 542.000 Euro.

von Michael Kuhr

04. März 2020, 13:16 Uhr

Plön | Vom Einzelhandelskonzept bis zu Gremienbesetzung: Ohne Aussprache und jeweils einstimmig hat die Ratsversammlung am Mittwochabend unter Leitung von Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee mehrere Punkte gebilligt.

Ein Thema betraf den Status der Gleichstellungsbeauftragten (amtierend: Ulrike Torges). Sie darf künftig per Satzungsänderung auch an nichtöffentlichen Sitzungen teilnehmen. Zudem soll sie alle vier Jahre (bisher zwei Jahre) einen Bericht über ihre Arbeit vorlegen. Zugleich ermöglicht es die Änderung allen Ratsmitgliedern, ihre Mitglieder in den Ausschüssen zu vertreten, damit die Gremien vollzählig sind.

Ausführlich stellte Erster Stadtrat Thure Koll das Ergebnis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 vor, das mit einem Überschuss von rund 542.000 Euro positiver als gedacht ausgefallen war. Die Summe diente der Reduzierung von Jahresfehlbeträgen. Verursacht wurde das Plus durch Mehreinnahmen bei Gewerbesteuern, dem Anteil an der Einkommensteuer und bei Schlüsselzuweisungen sowie durch Fehlbetragszuweisungen des Landes.

Ebenso einmütig beschloss das Gremium die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts von 2011. Es ist Grundlage künftiger Stadtentwicklungsplanungen und bei aufzustellenden Bebauungsplänen zu berücksichtigen. Ziel sind Funktionsvielfalt, Aufwertung von Straßen, Wegen, Plätzen, Modernisierung stadtbildprägender Gebäude und Beseitigung von Leerständen. Zentraler Versorgungsbereich ist das Areal zwischen Johannisstraße und Bahnhofstraße mit Alter Post, Lübschem Tor, Lübecker Straße und Schwentinehaus, wo die Ansiedlung von Einzelhandel ausdrücklich erwünscht ist.

Außerhalb dieses Bereichs ist Einzelhandel mit zentrumsrelevanten Sortimenten nur noch eingeschränkt zulässig. Begleitend nimmt die Stadt am Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ zur Neugestaltung von Bahnhofsvorplatz und Lübecker Straße teil.