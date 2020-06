Plön : Esther Ahrent ist die neue Leiterin der Kirchenkreisverwaltung Plön-Segeberg

Die 51-Jährige kann auf einen vielschichtigen beruflichen Lebenslauf zurückblicken.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

18. Juni 2020, 13:46 Uhr

Plön | Die Verwaltung des Evangelisch‐Lutherischen Kirchenkreises hat seit dem 1. Juni eine neue Leitung. Mit Esther Ahrent steht erstmals eine Frau an der Spitze der Kirchenkreisverwaltung. Die 51-Jährige kann auf einen vielschichtigen beruflichen Lebenslauf zurückblicken. Nach 14 Jahren als Marke ngleiterin in der Europazentrale des japanischen Medizintechnik-Konzerns Olympus, führte sie mit ihrem Mann sechs Jahre lang das Landhotel „Fischerwiege“ am Passader See, das das Ehepaar von einem alten Dor rug in ein exklusives Gästehaus umwandelte. Zuletzt wirkte Ahrent, die freiberuflich auch als Kommunika onsberaterin tätig war, in der Geschäftsführung des gemeinnützigen Bildungsträgers Frauennetzwerk zur Arbeitssituation in Kiel.

„Wir sind überzeugt, dass Frau Ahrent bei den großen Aufgaben, mit denen sich unser Kirchenkreis in den kommenden Jahren auseinandersetzt, ihren Teil zur erfolgreichen Umsetzung beitragen wird“, sagte Propst Dr. Daniel Havemann. Zu den aktuellen Herausforderungen zählen unter anderem der Prozess „Kirchenkreis 2030“, mit dem schon jetzt auf einen bundesweiten prognostizierte Pfarrstellenmangel reagiert wird, und die finanztechnisch schwierige aber notwendige Umstellung

auf die gängige kaufmännische Buchhaltung. Esther Ahrent freut sich auf die vor ihr liegende Aufgabe: „Die evangelische Kirche gestaltet den Sozialstaat mit und hat einen hohen Stellenwert in

der Gesellschaft. Hierbei auf Verwaltungsebene im Kirchenkreis Plön-Segeberg mitzuwirken, ist für mich auch als Chris n eine inspirierende Aufgabe und eine große, spannende Herausforderung.“