Schönwalde : Essen zwischen Himmel und Erde

Der Linzer Moraltheologe Professor Michael Rosenberger sprach in Schönwalde über Ethik und Spiritualität der Nahrungsaufnahme.

von Alexander Steenbeck

27. September 2018, 13:04 Uhr

In die verborgenen Botschaften des Essen und Trinkens führte Professor Michael Rosenberger im Rahmen seines Vortrages „Im Brot der Erde den Himmel schmecken“ auf dem Pfarrhof Schönwalde ein. Der Linzer Moraltheologe machte dabei deutlich, wie sehr der schnöde Vorgang der Essensaufnahme über Jahrhunderte durch den christlichen Glauben und gesellschaftliche Zwänge geprägt wurde. In der Diskussion mit den 20 Besuchern des Vortrages ging es dann auch um den Wandel der Werte und die Rolle der Kirche auf dem Feld der Ernährung. Hier sah Rosenberger die Kirchen in der Pflicht: „Über die Themen ,nachhaltige Ernährung’ und ,Umgang mit Tieren’ können die großen Kirchen viele Menschen erreichen, die ihnen fern sind.“

„Der Mensch ist, was er isst“ – diesen Ausspruch von Ludwig Feuerbach stellte Rosenberger seinem Vortrag voran. Das Essen entspringt einer tief verwurzelten Kultur, die voller Symbole steckt. Allen voran das kirchliche Mahl der Eucharistie. Das Abendmahl stecke so voller Symbole, dass manch Gläubigen ein kalter Schauer den Rücken hinunter laufe, wenn die Hostie gebrochen werde, berichtete der Professor aus persönlichen Gesprächen und verriet: Als Katholik blicke er ein wenig neidisch auf die Protestanten. Mit einem Abendmahl in der Gruppe und dem Weinkelch für alle, träfe die Evangelisch Kirche den Kern des Mahles besser. Aber auch fern der Liturgischen Handlungen hat das Essen bis heute Regeln, denen wir unbewusst folgen: „Essen ist wie eine Sprache mit eigener Grammatik. Niemand würde etwa ein Festmahl mit dem Dessert eröffnen.“

Zum einen spiele Ansehen und Prestige noch immer eine große Rolle, was sich auch in den Namen der Speisen aber vor allem bei der Tischordnung widerspiegelt. Auch die Zugehörigkeit zu Gruppen werde im Essen deutlich. In einer Studie wurden Männer, die beim Verzehr von Fleisch gezeigt wurden, durchweg attraktiver empfunden als die, die Salat aßen. Bei Frauen war das Ergebnis gegenteilig. Dieses Beispiel zeige, wie langwierig es sein kann, in den Industrienationen den Fleischkonsum auf ein Drittel bis Viertel zurückzuführen. Rosenberger verwies darauf, dass die Mönche im Ursprung völlig fleischlos lebten. Erst als sich das Christentum über die Alpen hinweg ausbreitete kam der Fisch auf den Speiseplan. Dies war in den klimatischen Bedingungen begründet. Im Winter wären die Mönche verhungert, weil es nicht ausreichend pflanzliche Nahrung gab. So entwickelten sich auch Bräuche wie die Weihnachtsgans. Im Norden musste im Winter das Fleisch der Tiere gegessen werden die im Sommer heranwuchsen. Eine besondere Form der Vorratshaltung. Essen bedeutet auch Sicherheit und Geborgenheit. Seit jeher galt die Regel: „Ich erhebe nicht die Waffe gegen einen, mit dem ich zum Essen am Tisch saß.“ Daher hätten noch heute verunreinigte Lebensmittel ein derart großes Potenzial für Skandale. Der Mensch wolle sich auf seine Nahrung verlassen können. Die Komponente von Lust und Wohlergehen habe die Kirche zu lange zur Sünde gemacht, bedauerte Rosenberger. Predigten gegen den Kaffee hätten ebenso wenig gebracht wie die der Enthaltsamkeit. Die Fähigkeit zum Genuss und Maß zu halten, seien große Tugenden, die positiv für den Menschen seien. Gleiches gelte für Dankbarkeit, Demut, Ehrfurcht, Gerechtigkeit, Gelassenheit und Hingabe im Zusammenhang mit der Ernährung. Wie sehr die Einfachheit des Essens und die Erinnerungen daran den Menschen prägten, besingt Liedermacher Reinhard May in „Das Butterbrot“ und textet: „Mir fielen alle Butterbrote meines Lebens ein.“ Diese Fähigkeit sei nach Rosenberger wichtig für die Menschen.

Das Christentum sei zudem die einzige Mahl-Religion. Keine andere fuße so sehr auf der Kultur des Essens. Diese Chance und zugleich Verantwortung müssten sich alle christlichen Kirchen bewusst werden und ihr Handeln danach ausrichten, war eine Botschaft des Linzer Moraltheologen des Abends.