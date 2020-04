Heiligenhafen : Essen brennt auf dem Herd – Feuerwehr rettet Seniorin

Die Feuerwehrleute brachen die Tür auf, um Zugang zum Brandort zu bekommen. Die Frau kam ins Krankenhaus.

von Bernd Schröder

04. April 2020, 15:20 Uhr

Heiligenhafen | Großalarm für die Feuerwehr Heiligenhafen am Freitagabend. Grund für die Alarmierung war laut Leitstelle ein Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr in der Friedrich-Ebert-Straße. Nachdem die Einsatzkräfte die Tür gewaltsam geöffnet hatten, machten sie schnell den Grund der Rauchentwicklung ausfindig. Es brannte Essen auf dem Herd.

„In der Wohnung befand sich eine ältere Frau, die durch den Rettungsdienst versorgt wurde“, sagte Einsatzleiter Michael Kahl von der Feuerwehr. Die Seniorin kam ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr belüftete die Wohnung und rückte wieder ab. Angesichts der Bedrohung durch das Corona-Virus trugen die etwa 30 Feuerwehrleute am Einsatzort einen Mundschutz.