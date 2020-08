Es wimmelt vor vielen Details

Der Kreis Ostolstein und die Sparkassen-Stiftungen schenken allen Kita-Kindern ein Wimmelbuch mit Ostholstein-Motiven

Avatar_shz von shz.de

14. August 2020, 18:55 Uhr

Eutin | „Dies ist kein 08/15-Werk, sondern gleichermaßen ein Heimat-, Sach- und Entdeckerbuch“, sagte Landrat Reinhard Sager gestern zur Vorstellung eines Ostholstein-Wimmelbuches. Das Buch mit einer Auflage von rund 5000 Exemplaren entstand zum 50-jährigen Bestehen des Kreises Ostholstein in Zusammenarbeit mit den Stiftungen der Sparkasse Holstein. Alle Kinder in den rund 100 Kindertagesstätten im Kreis sollen nach den Sommerferien eines bekommen.

Wimmelbücher sind Bücher ohne Text. Sie enthalten detailreiche Bilder, auf denen Kinder, auch wenn sie noch nicht lesen können, viele Entdeckungen machen, da „wimmelt“ es vor Details.

Das Entdeckerbuch Ostholstein, an dem zwei Jahre gearbeitet wurde, enthält viele Bilder aus der Region. „Wir hatten bei der Auswahl das Problem, dass es in Ostholstein so viele tolle Motive gibt“, erläuterte Jörg Schumacher, Geschäftsführer der Sparkassen-Stiftungen. Gemeinsam mit Wiebke Watzlawek, die maßgeblich an der Entstehung mitgewirkt hat, gehörte er einem Arbeitskreis an, in dem auch der Kreis vertreten war. Gestaltet wurde das Werk von dem bekannten Illustrator Sebastian Coenen.

„Ich freue mich, wenn das Buch dazu inspiriert, die dargestellten Orte zu besuchen und so Ostholstein in all seinen Facetten zu entdecken. Das Wimmelbuch soll den Reichtum Ostholsteins an schönen Orten und Freizeitangeboten kindgerecht bewusstmachen“, sagte Sager.

„Dieses Buch zeigt die Verbundenheit der Sparkasse zur Region. Wir freuen uns mit unseren Stiftungen, dieses besondere Geschenk machen zu können“, betonte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Holstein, Thomas Piel.

Das druckfrische „Ostholstein-Entdeckerbuch“ wird flächendeckend an alle Kita-Kinder im Kreis verschenkt. Die Aktion soll fortan jährlich für alle neuen Kindergartenkinder wiederholt werden. „Die Motive kommen so gut an, dass es inzwischen mehrere Anfragen gebe, sie auch als Poster, Postkarten oder Malvorlagen zu verwenden“, sagt Schumacher.