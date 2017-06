Es war eine sehr bewegte Woche

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die vergangene Woche war sehr bewegt. Am Samstag sah ich die Aufführung des Theaterstücks „Les Misérables“ in der Schule meiner Gastschwester. Es war sehr toll. Am Sonntag reiste ich mit meiner Gastfamilie nach Rostock in Mecklenberg-Vorpommern, wo Verwandte meiner Gastfamilie leben. Wir fuhren ein paar Stunden Kajak, danach gingen wir in die Stadt. Ich probierte zum ersten Mal Waldmeister-Eis, und es war sehr lecker.

Am Montag überraschte mich Angelika Bethke aus Eutin mit einem wunderbaren Geschenk. Es ist ein schönes Kunstwerk, das Motiv ist New York. Sie und ihr Mann erhielten dieses Reliefbild, wie sie erzählte, 1972 von zwei Männern als Hochzeitsgeschenk. Die beiden Künstler waren Wehrmachtsoldaten und in Russland in Kriegsgefangenschaft, und mit dem Bild hätten sie ihre Sehnsucht nach Amerika zum Ausdruck gebracht. Frau Bethke sagte weiter, dass sie mir dieses Kunstwerk schenken wolle, weil sie gelesen habe, dass ich Angehörige der US-Armee bin und sie intuitiv dachte, dass es ein passendes Geschenk sei, das somit seinen Weg in die Vereinigten Staaten finde.

Außerdem habe ich den Redakteur Achim Krauskopf bei einem Gespräch mit Jan-Dirk Weihmann in der Rettberg-Kaserne begleitet. Der Militärpastor wird in Kürze nach neun Jahren die Bundeswehr verlassen und eine Pfarrstelle in Niedersachsen antreten. Er schilderte seine Laufbahn und Erfahrungen, das fand ich sehr interessant, und er erklärte mir auch, welche Unterschiede es zwischen der Militärseelsorge in Deutschland und in den USA gibt.

Außerdem bin ich jeden Tag auf der Suche nach Touristen. Ich frage sie zum Beispiel: Woher kommen Sie? Was machen Sie in Eutin? Was gefällt Ihnen besonders in der Stadt? Wie lange dauert Ihr Urlaub? Es ist für mich schwer, die Unterhaltungen auf Deutsch zu führen. Aber es ist sehr tolles Sprach- Training für mich.











von Achim Krauskopf

erstellt am 15.Jun.2017 | 12:32 Uhr