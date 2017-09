Es sollte um Kinder und deren Unterricht gehen, nicht ums Prinzip

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 21.Sep.2017 | 00:14 Uhr

Der Platz ist zu knapp, die Gebäude zu alt und nicht nur Lehrer, nein auch Eltern sagen (Kinder hat bisher keiner gefragt), dass die derzeitigen Zustände am Kleinen See eine Zumutung sind. Aber Handlungsbedarf oder ein Umdenken sieht im zuständigen Schulausschuss offenbar nur eine Minderheit. Die Tech’sche Idee ist für die meisten, endlich hat’s mal eine öffentlich gesagt, nicht diskutabel, weil Tech, auch wenn er mal gute Ideen hat, für viele nicht diskutabel ist. Über den eigenen Schatten zu springen scheint schwer: Die SPD hat einen längst überfälligen Antrag mit dem Ruf nach einem vernünftigen Schulzentrum gestellt. Besser spät als nie: Weshalb wird jetzt genau der Zeitpunkt als Hauptargument genutzt? Noch ist kein Stein verbaut, Geld ausgegeben wird ja selbst für die Findung einer Marke genug. Das Gutachten für die Sanierung oder Anbau der Grundschulstandorte würde ein Viertel dessen kosten, was alle Stadtvertreter im Hauptausschuss einstimmig für die Markenfindung durchgewunken haben. Wer braucht einen starken Spruch zum Wohlfühlen, wenn ein entscheidender Faktor auch für Familien, die Entwicklung als Schulstandort im Mittelzentrum, so stagniert? Und dann seitens der CDU mit der Argumentation zu kommen, dass es eine gültige Beschlusslage gibt und deshalb „gar nichts Grundsätzliches“ diskutiert werden müsse, ist blanker Hohn beim Gedanken an die mehrfachen Versuche, den Beschluss zur Erhöhung der Aufwandsentschädigung der Aufsichtsräte mit eigenen Anträgen zu kippen.

Es wäre viel mutiger, die Scheuklappen abzunehmen und weniger Parteipolitik zu machen, als an der Sache selbst zu arbeiten. Klar ist die CDU sauer auf die SPD. Die hat schließlich nicht nur versucht, die Sporthalle am Güterbahnhof zu verhindern, sondern auch „ihren“ Olaf Schmidt aufgenommen. Doch ein Griff an die eigene Nase ist manchmal hilfreich: Wer hätte nicht die Chance genutzt, so kurz vor der Kommunalwahl einmal – und sei es für wenige Sitzungen – die größte Fraktion zu haben. Wenn Eutins Jamaika-Ehe hält, hat die CDU doch nicht viel zu befürchten. Aber anscheinend geht es wohl am Ende doch nur ums Prinzip.