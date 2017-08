Es muss vorwärts gehen!

Von einer Regierungskrise wie in Niedersachsen ist Eutin weit entfernt. Einen Beigeschmack hat es allerdings schon, wenn ein als CDU-Mann erworbenes Mandat zur Mehrheitsgestaltung für die SPD genutzt wird. Es war abzusehen, dass sich die Sozialdemokraten die Chance auf die Mehrheit nicht entgehen lassen und Olaf Schmidt auch vorerst ohne Partei-Eintritt in die Fraktion aufnehmen. Bis zur Kommunalwahl im Mai 2018 wird er sich aber entschieden haben müssen, wenn er weiter mit am Tisch sitzen will. Jetzt bleibt abzuwarten, was die SPD mit der Mehrheit und den neuen Ausschüssen anzufangen wissen – und ob sie sich an ihr Wort halten, keine bestehenden Beschlüsse zu kippen.

Es bleibt zu hoffen, dass das Aufreiben an Persönlichkeiten in den Hintergrund tritt und die wichtigen Sachen selbst wieder an Bedeutung gewinnen. Denn trotz Wahlkampf müssen Stadtsanierung, Schul- und Sporthallenplanung weitergehen.

von Constanze Emde

erstellt am 31.Aug.2017 | 00:42 Uhr