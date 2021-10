Kommentar : Es muss harte Strafen geben

Gewaltausbrüche beim Fußball gab es zuletzt auch in Lübeck und Stormarn.

Fußball ist eigentlich die schönste Nebensache der Welt. Es gibt einfache Regeln, viele Möglichkeiten sich zu begegnen, Selbstvertrauen zu gewinnen und Erfolge zu erleben. So weit die gelebte Praxis. Doch diese heile Welt hat Risse. Der Spielabbruch in Heringsdorf ist kein Einzelfall. Nicht nur in Ostholstein, auch in den Nachbarkreisen gibt es Gewalta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.