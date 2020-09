Luftkurort Bosau : Es gilt ab sofort eine neue Einbahnstraßen-Reglung

Die jetzt klare Verkehrsführung sorgt vor allen Dingen für eine Verkehrsberuhigung in der Straße Achter de Mur.

von Michael Kuhr

30. September 2020, 15:21 Uhr

Bosau | Das gibt es nicht in der ganzen Gemeinde Bosau: eine Einbahnstraße. Seit ein paar Tagen glänzt damit jetzt der Luftkurort Bosau. Die Straße „Achter de Mur“ ist von Hutzfeld kommend zur Einbahnstraße erklärt worden, ändert für sie nichts. Bürgermeister Eberhard Rauch, selbst seit vielen Jahren Luftkurortler und Betreiber des Café „Im Dorf“, und Bosaus Dorfvorsteher Jens Arendt hatten die neue Regelung gemeinsam beim Kreis Ostholstein beantragt. „Die jetzt klare Verkehrsführung sorgt vor allen Dingen für eine Verkehrsberuhigung in der Straße Achter de Mur“, sagte Eberhard Rauch. Und auch von Waldshagen aus kommend sei jetzt die Verkehrsführung klar.

Die Radfahrer werden als Gäste des Luftkurortes jetzt von Plön kommend über den Gerolddamm auch an den Bosauer Sehenswürdigkeiten vorbeigeführt Eberhard Rauch, Bürgermeister

Und es gibt noch einen Vorteil: „Die Radfahrer werden als Gäste des Luftkurortes jetzt von Plön kommend über den Gerolddamm auch an den Bosauer Sehenswürdigkeiten vorbeigeführt“, sagte Eberhard Rauch. Hinzu gekommen sei auch eine bessere Beschilderung – zum Beispiel ein Sackgassenschild vom Gerolddamm in Richtung Helmoldplatz sowie Ausschilderungen nach Dersau. Und demnächst werde der Gerolddamm mit einem halbseitigen, eingeschränkten Halteverbot versehen. „Die enge Durchfahrt in der Straße Achter de Mur war oft Thema in den Dorfschaftsversammlungen“, sagte Jens Arendt. Dort sei die Einbahnstraße mehrheitlich gefordert worden.