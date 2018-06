Es gibt neue Babysitter für Plön

von Michael Kuhr

Bereits zum dritten Mal wurden von Bettina Hansen von der Stadtjugendpflege Plön und Katja Hofer vom Familienzentrum Plön und Umgebung Babysitter ausgebildet. „Wir haben tolle, engagierte Jugendliche ab 14 Jahren aus Plön, Grebin und Lebrade gefunden, die bereit sind auf Kinder aufzupassen,“ freut sich Katja Hofer, die für Familien in und um Plön Qualität schaffen möchte. „Der Bedarf von kurzfristiger oder regelmäßiger Betreuung ist gestiegen,“ so Katja Hofer.

Eltern können sich im Familienzentrum registrieren lassen, wenn sie einen Bedarf an Babysittern haben. Die Daten der Babysitter werden mit den Wünschen der Erziehungsberechtigten abgeglichen und Vorschläge unterbreitet. Als Babysitter können sich aber nicht nur Jugendliche im Familienzentrum bewerben, sondern auch Erwachsene. Die Wünsche an Babysitter hätten sich in den letzten Jahren verändert.

Weitere Infos bei Katja Hofer unter Tel. 04522/55138 oder per E-Mail an katja.hofer@fbs-ploen.de.