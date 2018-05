„Es gibt keine Alternative zu Europa“

20. Treffen der Europa-Union im Eutiner Schloss / Junge Menschen und Gesamtstrategie im Fokus

von rai

06. Mai 2018, 11:16 Uhr

Aufwachsen und leben in Europa ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland heute eine Selbstverständlichkeit. Doch oftmals weiß gerade die junge Generation nicht besonders viel mit der Europäischen Union, ihrem Aufbau und ihrer Gesetzgebung anzufangen. Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einer EU-Richtlinie und einer Verordnung? Auch die Entstehung des Europäischen Parlaments wirft immer wieder Fragen auf. Bereits zum zwanzigsten Mal traf sich am Sonnabend der Verein Europa-Union – diesmal im Eutiner Schloss, um unter dem Motto „Wie stelle ich mir mein Europa der Zukunft vor?“ mit Gästen aus der Politik unter anderem darüber zu beraten, wie Europa den Erwachsenen von Morgen näher gebracht werden kann.

Über zwei Stunden führten die Referenten und das Publikum im vollbesetzten Rittersaal eine lebhafte Diskussion. „In der Mehrheit sind junge Menschen pro-europäisch eingestellt“, sagte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU), der Ministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack (CDU) beim Impuls-Vortrag vertrat. Allerdings sehe er noch immer Defizite in ihrer Mobilisierung, Politisierung und Sensibilisierung für Europa. Wie auch Dietrich Pritschau, Vizepräsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, forderte er eine verständliche politische Bildung. Auch die Entwicklung einer zentralen Smartphone-App wurde wiederholt thematisiert. „Die Botschaften müssen smart und sexy sein – und das sind wir nicht mehr“, fasste Pritschau mit einem Augenzwinkern zusammen. Die Europäische Union müsse im Dialog mit den Bürgern auch offen für neue Darstellungsformen und Interaktion sein. „Dabei darf man aber auch nicht das ohnehin schon hohe Arbeitspensum vergessen“, forderte die Europa-Abgeordnete Ulrike Rodust (SPD). Sie sei zwar in den sozialen Medien aktiv, betrachte einen Mehraufwand bei einem möglichen Start der App allerdings kritisch. „Oftmals verlassen die Abgeordneten ihre Büros ohnehin erst weit nach Mitternacht“, ergänzte sie. Außerdem sei vor allem der direkte Kontakt auf dem Weg zu besserer Aufklärung entscheidend, so der Landtagsabgeordnete Wolfgang Baasch (SPD). „Transparenz und Informationsangebote sind wichtig, aber vor allem individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und Gespräche sind entscheidend“, erklärte er. Wer aktiv etwas mitgestaltet habe, wisse auch, was er verliere, wenn es nicht mehr da sei.

Unter den Zuhörern war auch Carsten Ingwertsen-Martensen, der die Berufliche Schule des Kreises Ostholstein leitet. Gemeinsam mit weiteren Vertretern der vier Europa-Schulen, den Referenten und Mitgliedern der Europa-Union hatte er am Nachmittag eine Informationsveranstaltung mit Schülern organisiert. „Der Schüleraustausch ist weiterhin wichtig für die politische Bildung Heranwachsender. Dadurch können sie lernen, wie die Dinge in anderen Ländern funktionieren“, erklärte Ingwertsen-Martensen. Er wolle in diesem Zusammenhang auch besonders die Sprachförderung hervorheben.

Aber nicht nur junge Bürger standen im Fokus der Veranstaltung. „Wir brauchen eine gesamtstrategische Medienausrichtung, die den Menschen erklärt, was Europa für ihr eigenes Leben bedeutet und was in den Mitgliedsstaaten vor sich geht. Auch aktuelle Nachrichten aus den jeweiligen Ländern sollten verbreitet werden“, forderte Klaus Schlie. Er sehe aktuell zahlreiche Herausforderungen wie den Brexit und Donald Trumps Zollpolitik, die die Mitgliedstaaten nicht alleine, sondern nur als Europäische Union erfolgreich bewältigen können. „Es gibt keine Alternative zu Europa“, warnte auch Ulrike Rodust. Europa sei der Garant für Sicherheit, Wohlstand und Frieden. „Aktuell befinden sich 30 Prozent Rechtspopulisten im Europäischen Parlament – und ich möchte auch, dass das alle wissen, damit wir gemeinsam gegen diese Entwicklung vorgehen können“, fügte sie hinzu.

Referent Uwe Döring, Vorsitzender der Schleswig-Holstein Europa-Union, wies wiederholt auf die europäische Identität hin, die bei den Menschen neben dem Heimatgefühl geweckt werden müsse. „Europa muss als ein gemeinsames Projekt verstanden werden“, mahnte er.

Insgesamt waren sich alle Teilnehmer darüber einig, dass die neuen Herausforderungen auch eine Anpassung Europas erforderlich machen. „In den Bereichen Klimaschutz, demografischer Wandel, Digitalisierung und Terrorismusbekämpfung sind wir noch immer auf der Suche nach Antworten. Sicher ist aber, dass das Ende der Nehmermentalität einiger Mitgliedsstaaten gekommen ist“, sagte Schlie. „Europa ist jeder Einzelne von uns und jeder Einzelne sollte sich fragen, was er für Europas gute Sache tun kann“, so Rodust.