Es geht nur mit Spezialisierung

Dr. Matthias Badenhop, Staatssekretär des Sozialministeriums in Kiel, sprach über Veränderungen im Gesundheits- und Pflegesystem

von Juliane Kahlke

16. März 2018, 12:57 Uhr

Die Gesellschaft wird älter, der Pflegebedarf steigt. Deshalb müsse über technischen Fortschritt nachgedacht werden, sagte Dr. Matthias Badenhop. Der Staatssekretär des Sozialministeriums in Kiel war auf Einladung der Senioren- und Bewohnerbeiräte in Ostholstein nach Eutin gekommen. Badenhop weiter: Mit dem Blick auf den technischen Fortschritt seien Fragen nach dem Sinn von Robotern durchaus berechtigt. Der Kieler war früher Fachbereichsleiter in Ostholsteins Kreisverwaltung.

Das Sozialsystem und mit ihm das Gesundheits- und Pflegesystem müssten den gesellschaftlichen Veränderungen entsprechend angepasst werden. Mit Blick auf die Versorgung in Kliniken sagte Badenhop: „Die Krankenhausstruktur ist im Wandel.“ Krankenhäuser könnten nur entsprechend ihrer Spezialisierung Leistung erbringen. Das mindere nicht die Qualität der erbrachten Leistung, bedeute für Menschen im ländlichen Raum aber, weitere Wege in Kauf zu nehmen.

Schon die Grund- und Regelversorgung im Gesundheitswesen komme nicht ohne Konzentration und Spezialisierung bei den Kliniken aus. In Ostholstein belegten das die Schließung der Geburtshilfe in Oldenburg vor gut drei Jahren und die Übernahme des Krankenhauses Middelburg durch die Sana AG im vergangenen Herbst.

Änderungen hält der Volkswirt auch bei den Vergütungen von Krankenhausleistungen für nötig. Was schlecht vergütet werde, treibe die Häuser in einen Wachstumsdrang. Mit gut vergüteten Leistungen sollten gering vergütete aufgefangen werden. Damit stießen sie auf dem Land aber an Grenzen, da das Patientenaufkommen nicht unendlich steige.

Bei der Notfallversorgung wolle die Landesregierung einiges verbessern. Etwa bei den Anlaufpraxen in den Kliniken, die außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Arztpraxen zu erreichen seien. Die Landesregierung halte es für sinnvoll, die Öffnungszeiten der Anlaufpraxen zu erweitern und in dem Zuge die Aufnahmen in jeder Klinik zu vereinheitlichen.

Im Bezug auf die Entwicklung der Arbeitswelt sprach Badenhop von einem Zukunftslabor, in dessen Rahmen sich das Land Ende des Jahres zusätzlich zum Alltagsgeschäft mit den nötigen Veränderungen und Perspektiven beschäftigen wolle. Was passiere mit Berufsgruppen, die aufgrund der Entwicklung, etwa durch selbstfahrende Fahrzeuge, wegfielen? Um die müsse man sich kümmern.

Die Landesregierung wolle die Teilhabe behinderter Menschen stärken. Das gehe nur, wenn sich alle gesellschaftlichen Bereiche für die Inklusion einsetzten. Lücken in sogenannten Nutzungsketten seien unbedingt zu schließen. Es gehe nicht, dass eine Reise an der fehlenden Bahnsteighöhe scheitere, sagte Badenhop beispielhaft. „Ich bin guter Hoffnung, dass das Teilhabestärkungsgesetz im April verabschiedet wird.“

Bevor von den rund 30 Zuhörern Fragen gestellt wurden, sprach Badenhop den Bereich der Kindertagesstätten an. Auf Landesebene sei eine Arbeitsstruktur mit allen beteiligten Gruppen geschaffen worden. Badenhop sprach sich für die Deckelung der Kita-Beiträge aus.

Die Zuhörer waren aus ganz Ostholstein angereist. Eine Dame aus Timmendorfer Strand empfahl, den Personalschlüssel in Pflegestützpunkten zu erhöhen. Badenhop hielt das für möglich, in der Umsetzung mit den Finanzierern Land, Kreis und Pflegekassen aber auch für schwierig. Da die Beträge begrenzt seien, nehme er die Anregung gerne für die Haushaltsberatungen 2019 mit.

Antje-Marie Steen lobte die trägerunabhängige Pflegeberatung im Kreis. Mit Blick auf die Pflegeheime wünschte sich die ehemalige Bundespolitikerin und langjährige Vorsitzende des Seniorenbeirates Grömitz mehr Prüfungen in den Häusern. Die Bewohner müssten trotz fehlendem Personal menschenwürdig leben. Das gelte auch für die Ärzteversorgung, mahnte Steen. Es könne nicht sein, dass Ärzte ihre Praxen schlössen, weil ihr Budget verbraucht sei. Zumal die Krankenkassen auf einem dicken Plus säßen. Badenhop pflichtete ihr bei. Berlin setze sich dafür ein, den Budgetdeckel aufzuheben.

Die Aussage von Badenhop und der Kreisverwaltung, die Pflegeheime würden mindestens einmal im Jahr geprüft und zwar ohne Anmeldung, stieß in der Zuhörerschaft auf Skepsis. Die Verwaltungsvertreter relativierten: „Das Recht sieht vor, dass Heime und Kitas unangemeldet geprüft werden.“

Monika Krämer vom Seniorenbeirat Wangels sprach sich dagegen aus, mit Kranken und Pflegebedürftigen „Knete zu machen“. „Es darf nicht sein, dass das Solidarsystem Dividenden privater Betreiber bezahlt.“ Badenhop beruhigte: Es gebe keine Erkenntnisse über qualitative Unterschiede zwischen privat oder öffentlich geführten Pflegeheimen. Und Probleme wie der Fachkräftemangel würden durch einen Trägerwechsel nicht gelöst. Letztlich komme es auf ein auskömmliches Wirtschaften an. Die öffentlichen Betreiber müssten in ähnlichem Maße sparen, wie die privaten.