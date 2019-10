Eutin : „Es geht nur gemeinsam“

Die Eutiner Wirtschaftsvereinigung will den Gemeinschaftswillen wecken, mehr Kaufleute sollten sich engagieren, um Veranstaltungen besonders zu machen.

von Michael Kuhr

02. Oktober 2019, 15:50 Uhr

Eutin | Verkaufsoffene Sonntage, Eisbahnfinanzierung und der Wunsch nach mehr Gemeinschaft – die Themen der Eutiner Wirtschaftsvereinigung (WVE) sind eigentlich immer die gleichen auf den Sitzungen zum Jahresende. Neu daran war, dass der Wunsch nach mehr Gemeinschaft diesmal nicht von den Mitgliedern geäußert wurde, sondern von Vorstandsmitglied und LMK-Inhaber Thomas Menke. „Wir müssen unseren Kunden zeigen, wir sind da, wir haben ein Herz für euch und ihnen etwas besonderes bieten. Seit 34 Jahren bin ich in diesem Vorstand und wünsche mir eine starke Gemeinschaft.“

Ein Lippenbekenntnis allein, helfe noch nicht zur Gemeinschaft. Jeder bemühe sich doch um etwas Besonderes für seine Kunden, lautete daraufhin der Tenor, der mit 17 Personen eher dünn vertretenen Kaufmannschaft. „Der Wunsch allein bringt nix, hab’ doch mal Ideen, wie wir die anderen Kaufleute zum Mitmachen motivieren. Wir sind innerhalb der Stadt doch nicht mal einer Meinung. Es ist doch ein Witz, wie wenig Kaufleute hier sitzen“, sagte Marcus Gutzeit, in dessen Brauhaus die Sitzung stattfand. „Wichtig ist, dass wir es schaffen, die Mitglieder, die nicht kommen, auch einzubinden“, sagte der WVE-Vorsitzende Hans-Wilhelm Hagen. Die Idee, auch mal Nicht-Mitglieder einzuladen und die Kommunikation untereinander zu verbessern, damit die Kaufleute auch über Vorstands-Entscheidungen informiert sind, sei wichtig, so Hagen. Die kleinen Einzelhändler brauchen den Magneten und der Magnet, die Kleinen, sagte Menke im Anschluss. Nun, wo er Verkaufsfläche zu Wohnraum mache, um nicht irgendwann das Kaufhaus ganz abschließen zu müssen, merke der ein oder andere, welche Bedeutung LMK tatsächlich auch für die umliegenden habe, so der Geschäftmann. Sein Herz habe immer für Eutin geschlagen und werde dies auch weiter tun. Seine Entscheidung sei das Richtige für das Kaufhaus in diesen Zeiten, schließlich habe er keinen Nachfolger und wolle auch irgendwann kürzer treten, sagte Menke.

Lichterstadt soll mehr Qualität bekommen

Wie kann Gemeinschaft gelingen? „Wir müssen die Mitglieder einbinden und die Mehrheit muss hinter den Entscheidungen stehen. Nur Vorstandsbeschlüsse bringen nichts. Es geht nur gemeinsam“, sagt Hagen.

So haben sich Familie Hoth und Jetter beispielsweise bereit erklärt, bei den Gesprächen mit Lichtinstallateur Stefan Teichmann für die künftige Lichterstadt dabei zu sein. Die bisherigen Ideen des Vorstandes, „weg von bonbonartig-bunten“ hin zu „einheitlich warmweiß“ kamen nicht bei allen gut an.

Den ersten Beschluss gegen den Vorstandswunsch gab es auch: Der verkaufsoffene Sonntag gleich am ersten Januarwochenende fällt aus. In diesem Jahr war das das gefloppte Punschfest mit Apres-Ski-Party.

In Sachen Eisbahn-Finanzierung erinnerten Stefan Dose und Tim Dreyer vom Vorstand an die Bedeutung der Bandenwerbung. „Die Eisbahn finanziert sich hauptsächlich über die Werbung. Macht keiner mit, gibt es die Eisbahn irgendwann nicht mehr.“ Es habe außerdem Gespräche mit Ulfert Georgs gegeben, den Gastronomie-Bereich wertiger zu gestalten, auch in der Qualität von Wurst und Mutzen. „Das ist ausbaufähig und das werden wir vom Anbieter auch einfordern“, so Dose. Menke betonte: „Die Kollegen müssen einfach erkennen, dass die Eisbahn der Mittelpunkt der Lichterstadt ist. Wenn die nicht ist, kommt keiner mehr. Das ist eines unserer Alleinstellungsmerkmale.“ Der WVE-Vorstand dankte stellvertretend Martin Klehs, der als Interimsgeschäftsführer der Tourist-Info die WVE in den verkaufsoffenen Sonntagen unter anderem beim Frühlings- und Kinderfest finanziell und mit Claudia Falk zusammen unterstützt hat. „Wir werden auch rund um die Eisbahn in diesem Jahr ein Veranstaltungsprogramm machen. Angefangen beim Wochenmarkt-Jazz im Winter bis hin zu Kinderbastelaktionen oder Eisdisco“, verriet Klehs. Auch soll es Weihnachtsbäume rund um die Eisbahn geben, die entsprechendes Flair verbreiten. Überhaupt verspreche sich Klehs im nächsten Jahr eine noch intensivere Zusammenarbeit mit den Kaufleuten, wenn der neue Geschäftsführer der Eutin GmbH da ist (ab 1. November). „Es bringt ja nichts, wenn wir die Stadt nur schön sanieren, ohne sie mit Leben zu füllen. Wir müssen sie auch gut aussehen lassen und dabei lassen wir die WVE auch künftig nicht alleine“, betonte Klehs. So seien fernab von einer Veranstaltung oder einem Fest im nächsten Jahr florale Gestaltungselemente im Stadtgebiet geplant – anders als die vorm Bahnhof.

Image versus Umsatz

Apropos Feste: Die von Claudia Falk (mit)organisierten Feste lobten die Kaufleute und Klehs – „die Stadt war voll“. Menke machte aus seiner Sicht aber eine Einschränkung: „Wenn die Stadt zu attraktiv ist und zu viel geboten wird, ist das zwar gut fürs Image, aber die Menschen kommen dann nicht in die Geschäfte.“ Wenn Geld dafür investiert werde, müsse es sich auch in den Umsätzen niederschlagen, so Menke. „Aber“, machte Hans-Wilhelm Hagen mit den Ergebnissen der kleinen Kundenbefragung deutlich, „wenn eine Veranstaltung attraktiv ist, regt das auch zum Kommen an.“

Besser im Print werben

Ein weiteres, wichtiges Ergebnis der Befragung: Radiowerbung kostet zwar am meisten, erreicht die Kunden aber gar nicht im erhofften Umfang. „Nur 16 Prozent der Kunden gaben an, im Radio vom Fest und verkaufsoffenen Sonntag gehört zu haben“, sagte Hagen. 22 Prozent haben laut nicht repräsentativer Umfrage aus der Zeitung davon erfahren, 14 Prozent über die sogenannten „Social Media“-Kanäle, 16 Prozent über Empfehlungen und 35 Prozent über Plakate. „Daraus müssen wir natürlich unsere Konsequenzen ziehen“, betonte Hagen mit Blick auf die immensen Werbungskosten für Radio. Für einzelne Veranstaltungen seien deshalb extra Plakate verteilt worden.

Tourismusabgabe und Baustelle

Offene Fragen hatten die Mitglieder zur Neuerung der Tourismusabgabe und der Verlängerung der Baustelle bis zum Ostholstein-Museum. „Wie läuft das dann mit dem Verkehr in der Stolbergstraße?“, wollte unter anderem Jutta Hoth wissen. Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt teilte mit, dass ab Frühjahr im Bereich Schlossplatz mit Einschränkungen für den Verkehr zu rechnen sei, Anlieger aber über den Rosengarten fahren können. Bei Fragen zur Tourismus-Abgabe würden derzeit Umsatz-bezogen neue Beträge ermittelt. „Das System soll so insgesamt gerechter werden“, sagte Stein-Schmidt. Wer Fragen dazu habe, könne die Steuerabteilung der Verwaltung kontaktieren.