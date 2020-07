Grebin : Es geht endlich voran: Mühlenpläne werden ausgelegt

Nur die beiden Grünen Gemeindevertreter können sich offenbar nicht mit den Plänen des Gestütes Schierensee und Eigentümer Hans-Jürg Buss anfreunden

von Michael Kuhr

22. Juli 2020, 14:34 Uhr

Grebin | Seit 2016 gibt es Vorstellungen des im Ort lebenden Schweizers Hans-Jürg Buss, das Areal um die alte Windmühle „Wagrien“ in Grebin über den Weinbergen des Montigny-Weines zusammen mit seinem Reiterhof touristisch zu erschließen. Jetzt endlich scheint man in der Gemeinde einen kleinen, aber wesentlichen Schritt, auf das Projekt zugegangen zu sein.

Ungeachtet einer lebhaften und gut besuchten Gemeindevertretung mit sehr lautstarken Diskussionen zu diesem Thema. Vorbehalte gegen die Pläne gab es dabei vor allem von Seiten der Grünen Fraktion. Dennoch beschloss die Gemeindevertretung letztlich – gegen die Stimmen der beiden Grünen-Vertreter – mit Mehrheit, die Planungen nun dem Kreis vorzulegen.

Der Kreis wird das ausgearbeitete Konzept an die Träger öffentlicher Belange wie dem Bauamt, dem Denkmalschutz und den Naturschutzbehörden zur Prüfung und Billigung zuleiten. Parallel sollen die Unterlagen im Amt Großer Plöner See für die Bevölkerung zur Einsicht ausliegen. Nach vier Wochen müssen dann die Änderungswünsche eingearbeitet und die Bauleitplanung zur endgültigen Zustimmung der Gemeindevertretung vorgelegt werden.

Nach der Vorstellung der nun korrigierten und auf Wunsch des Kreises zusammenfassenden Planung für das Mühlengelände und dem „Erlebnis-Reich Gestüt Schierensee“ hatten die Gemeindevertreter und die zahlreichen Dorfbewohner Gelegenheit, Fragen dazu zu stellen. Und das taten vor allem die Kritiker vehement.

Das Gestüt will Buss mit entsprechenden Anlagen und hochwertigen Ferienwohnungen ausbauen. Beides soll touristisch genutzt werden. Geplant ist laut Buss nicht nur der Erhalt und Betrieb der Mühle durch ein Café, das durch seine Lebensgefährtin Tina Benz betrieben wird. Um die Mühle herum wird es einen mit dem Denkmalschutz abgestimmten freien Bereich und freie Sichtachsen ins Tal geben. Das etwas abseits stehende alte Mühlen-Restaurant soll abgerissen und durch einen reetgedeckten Fachwerkbau, passend zur Mühle ersetzt werden. Dort soll auch die neue Gastronomie und ein Hofladen untergebracht werden. An das Gebäude sollen sich dann sechs Ferienwohnungen und ein entsprechender Parkplatz anschließen. Das nun erstellte Konzept entspreche „vollumfänglich den Zielen der Landesplanung“ zur touristischen Nutzung, heißt es.

Massive Kritik kam dabei von Christian Scholz (Grüne). Er findet den „Entwurf nicht gelungen“, hat grundsätzliche Bedenken – worauf es Buh-Rufe aus den Reihen der Dorfbewohner gab. „Ich schlafe schon schlecht, da bekomme ich einen Knoten im Kopf“, argumentierte Scholz und brachte damit eine deutliche Schärfe in die Diskussion. Er vermisse eine Kostenschätzung, ihm würden keine Grundrisse und Aufmaße der Häuser vorliegen und ihm fehle der Zeitrahmen, wann soll es losgehen und wie lange dauern?

Wenn man nicht so viele Steine seit 2016 in den Weg gelegt hätte, wäre das Projekt schon umgesetzt, antwortete Buss. Er habe der Gemeinde das Areal abgekauft und warte seit vier Jahren, „dass ich dort etwas machen kann“. Geplant waren ursprünglich rund 1,5 Millionen Euro an Investitionen, gut ein Drittel dürfte es jetzt teurer werden. Und deutlich an seinen Grünen-Kritiker: „Bislang haben Sie mich noch nicht einmal angesprochen, kommen Sie doch einfach und fragen mich, ich bin offen.“

Scholz argumentierte, dass Bauten im Außenbereich nicht zulässig seien, es deshalb ein Nutzungsänderungsverbot gäbe. Der allerdings vorliegende alte Bebauungsplan der Gemeinde lässt durchaus sogar erweitere Gebäude in den Bereich der Sichtachse zu.

Letztlich aber gab es die mehrheitliche Entscheidung, dass die Pläne nun ausgelegt werden sollen. Dann, unter Berücksichtigung möglicher Änderungen, soll die Bevölkerung noch einmal Gelegenheit haben, die Planungen auf einer Einwohnerversammlung kennen zu lernen, zu diskutieren und Fragen zu stellen. Immerhin hat Bürgermeister Karl Schuch die Hoffnung, dass es bis Ende des Jahres eine klares Ja oder Nein seitens der Gemeinde zu den Bauplänen geben könnte.