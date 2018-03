Es fehlen schon wieder Kita-Plätze

Trotz erheblicher Investitionen seit 2016 kann Malente die Nachfrage vor allem nach Krippenplätzen voraussichtlich nicht befriedigen

von Bernd Schröder

28. März 2018, 11:40 Uhr

Es war nur eine Anfrage unter dem Punkt „Verschiedenes“. Doch die Problematik, auf die Regina Praetorius, Leiterin des evangelischen Kindergartens „Pusteblume“ bei der Sitzung des Sozialausschusses am Dienstagabend hinwies, stellt die Gemeinde Malente vor eine enorme Herausforderung. Nach Angaben der Verwaltung fehlen in den Malenter Kitas nach derzeitigem Stand 20 Krippenplätze und sieben Plätze für die Drei- bis Sechsjährigen im Elementarbereich. Macht zusammen 27 Plätze. Die Versorgungslücke wurde offenbar, als im Februar die Anmeldungen aller sechs Malenter Kitas abgeglichen wurden.

Es ist eine bemerkenswerte Wiederholung der Situation vor zwei Jahren. Im Jahr 2016 fehlten ebenfalls 27 Plätze, um den seit 2013 bestehenden Anspruch auf einen Kita- oder Krippenplatz zu erfüllen. Damals waren es 16 Krippenplätze und elf Plätze im Elementarbereich. Malentes damaliger Bürgermeister Michael Koch zeigte sich seinerzeit „ziemlich perplex“ über die hohe Nachfrage. Nicht viel anders erging es nun seiner Amtsnachfolgerin: „Wir waren überrascht“, berichtete sie von der Reaktion der Verwaltung im Gespräch mit dem OHA.

Vor zwei Jahren reagierte die Gemeinde zügig mit erheblichen Investitionen. Im Awo-Kinderhaus, der größten Malenter Kita, wurde mit einem Anbau für rund 1,1 Millionen Euro Platz für zwei zusätzliche Gruppen geschaffen. Die Einweihung erfolgte Anfang Februar. Weitere 200 000 Euro flossen in Umbauarbeiten im viel kleineren evangelischen Kindergarten „Pusteblume“, so dass dort eine zusätzliche Gruppe eröffnet werden konnte. Beide Kitas gelten mit diesen Erweiterungen als ausgereizt. „Wir alle denken, dass ist jetzt der letzte Bauabschnitt gewesen“, hatte Awo-Kita-Leiterin Annett Klöfkorn-Papke bei der Erweiterung angesichts zahlreicher Erweiterungen der vergangenen Jahre gesagt.

Auf die Frage von Regina Praetorius, was die Gemeinde jetzt tun wolle, reagierte Bürgermeisterin Tanja Rönck zurückhaltend. „Wir sind in Gesprächen“, erklärte sie lediglich. Es gebe eine Perspektive zur Schaffung zusätzlicher Plätze, die jedoch noch konkretisiert werden müsse, sagte sie auf OHA-Nachfrage. Aller Voraussicht noch werde sich diese Lösung aber noch nicht zum Beginn es neuen Kita-Jahres im August umsetzen lassen.

Grundsätzlich betrachte es die Gemeinde als ihre Aufgabe, nicht nur eine ausreichende Zahl an Kita-Plätzen bereitzustellen. Es sei auch ihr Ziel, den Anforderungen an die Betreuungszeiten gerecht zu werden, betonte Rönck. Sie könne sich vorstellen, dass eine studentischen Hilfskraft Eltern befrage, ob sie für ihre Kinder auch eine Betreuung in den Abendstunden oder am Wochenende benötigten. Mit Blick auf die Arbeitsanforderungen in der Gesundheits- und Tourismusbranche ist dies aus Sicht der Verwaltungschefin naheliegend. Dann solle die Gemeinde versuchen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.

Regina Praetorius sieht verschiedene Ursachen für die hohe Nachfrage nach Kita-Plätzen. „Darunter sind viele, die zugezogen sind“, erklärte sie. Außerdem habe es sich gesellschaftlich mittlerweile etabliert, Kleinkinder in der Krippe betreuen zu lassen. Deshalb machten immer mehr Eltern davon Gebrauch. Ein Ende der Nachfrage nach Kita-Plätzen ist derzeit nicht abzusehen. Regina Praetorius: „Es kommen täglich Anfragen rein.“