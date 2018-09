Es bleibt weiter laut an der B 76

Plöner Ratsversammlung stimmte mehrheitlich für eine Stellungnahme der Stadt, die den Lärmschutz für Jahrzehnte aussetzen wird

von Michael Kuhr

26. September 2018, 17:29 Uhr

Die Anwohner der B 76 in Plön werden wohl noch viele weitere Jahre den Verkehrslärm ertragen müssen. Die Ratsversammlung hat am Mittwochabend mehrheitlich beschlossen, die Stellungnahme der Stadt fristgerecht an den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr des Landes (LBV) abzugeben. Damit wird das Verfahren zwar weiter betrieben, aber in die Länge gezogen. Bewusst. Denn: ohne Stellungnahme der Stadt hätte der LBV seine im Planfeststellungsverfahren aufgeführten, veralteten Lärmschutzmaßnahmen vornehmen können.

Auf der einen Seiten zeigten die Ratsleute Verständnis für die Lärmlast der Anlieger der B 76. Auf der anderen Seite fürchteten sie, die Stadt durch die massiven Lärmschutz-Planungen der Landesbehörde zu teilen. Außerdem seien die Vorschläge für den Lärmschutz schon viele Jahre alt und heute gar nicht mehr zeitgemäß.

Der LBV Schleswig-Holstein hatte in seinem Planfeststellungsverfahren zudem festgeschrieben, dass Anlieger der B 76, die nach dem 9. Juni 1975 dort gebaut hätten, keinen Anspruch auf „Lärmvorsorge“ hätten. „Damit sind etwa 100 Wohneinheiten von Lärmschutzmaßnahmen ausgeklammert“, sagte Gernot Melzer (CDU). Die Stadt fordert in ihrer Stellungnahme allerdings, dass der Status Quo für den Lärmschutz auf den 1. Januar 2018 festgeschrieben wird.

Bernd Möller (SPD) erkannte das Recht der Anwohner der B 76 auf Lärmschutzmaßnahmen an. Es bestand zu Beginn der Diskussion vor zehn Jahren schon 35 Jahre zuvor. Heute, so Möller, sei der vor vielen Jahren erstellte Lösungsplan für Lärmschutz an der Plöner B 76 nicht mehr zeitgemäß. Dennoch sei für ihn eine schlechte Lösung besser als gar keine. Gemeinsam mit der Ratsfrau Sabrina Thode-Rothhaar (SPD) stimmte er gegen die Stellungnahme der Stadt.

Ingo Buth (SPD) sprach von einer klaren Fehlplanung. Schon damals habe der Anspruch auf Lärmschutz bestanden. Die vom LBV vorgelegten Maßnahmen zum Lärmschutz sind für Buth „faktisch ungeeignet“. Sie hätten für Plön eine trennende Wirkung und seien ungeeignet. Buth rechnete vor, dass in den nächsten 50 bis 70 Jahren jede weitere Entwicklung oder Lösung in Sachen Lärmschutz verbaut sei. Vielleicht sei eine Lösung über die Gremien des Landes zu erreichen.

Sabine Kauf (Grüne) forderte, dem LBV „Beine zu machen“, dass etwas passiere. Es müsse um eine bessere Lösung gekämpft werden. Dr. Detlef Erdmann (FWG-Plön) sieht als Alternative eine neue Plöner Ortsumgehung. Er sah allerdings selbst, dass sein Vorschlag aus finanziellen und naturschutzrechtlichen Gründen wenig Chance auf Realisierung hat.

Im Vorwege der Diskussion um das Planfeststellungsverfahren hatte Manfred Rose aus der Friedrichstraße in der Einwohnerfragestunde die Ratsleute gebeten, die Stellungnahme der Stadt noch einmal zu überdenken. Die geforderten Änderungen der Stadt kämen einer vollständigen Neuplanung gleich. Rose fürchtete, dass bei dem bisherigen Tempo so eine Neuplanung noch weitere Jahrzehnte dauern würde. Rose: „Auch in dieser Zeit wären die bestehenden Rechtsansprüche der betroffenen Bürger nicht umgesetzt.“

Thorsten Roth (SPD) erklärte den Lärmschutz an der B 76 in Plön als „schwieriges Thema“. So gebe es auch in der SPD unterschiedliche Standpunkte zur Stellungnahme der Stadt. Dass die SPD zu diesem Thema unterschiedlich abgestimmt hat, seine keine Zerrissenheit in der Partei, sondern ein normaler Vorgang.

Außerdem brachte die Ratsversammlung am Mittwochabend den neuen Plöner Jugendbeirat auf den Weg. Schülerinnen und Schüler Plöner Schulen – auch wenn sie nicht in Plön wohnen – können in dem Gremium mitwirken. „Hier geht es um fördern und fordern“, forderte Bettina Hansen auch ein Mitwirken von Verwaltung und Selbstverwaltung. Dr. Detlef Erdmann (FWG-Plön) fürchtete ein geringes Interesse der jungen Leute an der Politik: „Die sind halt etwas skeptisch.“

In einem weiteren Punkt wurden einstimmig die Gebühren für die Marktbeschicker in Plön seit fast zehn Jahren mal wieder erhöht. Darauf hatte der Kreis die Stadt schon 2015 bei seiner Prüfung hingewiesen. Dabei wurden die Gebühren angehoben. Trotzdem kommt es aber nicht zu einer Deckelung der entstehenden Kosten. Das Marktstandsgeld für den Jahrmarkt ist in verschiedene Kategorien um 75 Prozent und für den Wochenmarkt um moderate 13 Prozent angehoben worden. Sonstige Märkte haben mit Mehrkosten von 40 Prozent zu rechnen.

Ein bisschen Krach gab es bei der Besetzung des Verwaltungsrates der Stadtwerke, die auf Wunsch des Rates paritätisch erfolgen sollte. Dr. Erdmann fühlte die FWG genötigt, mit Kirsten Hinrichsen eine Frau in das Gremium zu entsenden.