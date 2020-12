Ostholstein : Ersthelfer retten schwerverletzte Frau aus dem Auto

Der VW Polo landet aus noch ungeklärter Ursache im Graben. Ersthelfer befreien eingeklemmte Fahrerin.

Avatar_shz von shz.de

05. Dezember 2020, 19:18 Uhr

Schönwalde/Lensahn |

Ersthelfer und Einsatzkräfte der Feuerwehr retten am Freitagabend kurz hinter der Ortschaft Lensahnerhof eine schwerverletzte Frau aus dem Fahrzeug. WIe die 21-Jährige mit ihrem VW-Polo von der L57 zwischen Lensahn und Schönwalde abkam und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Graben landete, muss die Polizei noch klären.

Rettungshubschrauber flog sie nach Kiel

Die umliegenden Wehren wurden zu einer eingeklemmten Person im Fahrzeug alarmiert. Engagierte Ersthelfer hatten die junge Fahrerin, die nicht ansprechbar war, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte aus ihrem Fahrzeug befreit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Erstversorgung der verunfallten Person bis zum Eintreffen vom Rettungsdienst und dem Notarzt. Schnell wurde klar, dass die 21-jährige Fahrerin so schwere Kopfverletzungen erlitten hat, dass der Rettungshubschrauber Christoph 42 aus Rendsburg gerufen wird. Er kann auch nachts fliegen.

Lebensgefährliche Kopfverletzungen

In der Zwischenzeit wird die Fahrerin durch den Rettungsdienst und Notarzt weiter versorgt. Einsatzleiter der Wehr, Hartmut Junge, veranlasst, dass an auf einem Feld neben der Landesstraße 52 die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Landeplatz ausleuchten. Mit mehreren Halogenstrahlern wird der Landeplatz ausreichend ausgeleuchtet. „Wir haben spezielle Schulungen erhalten, wie solche Plätze auszuleuchten sind, damit der Pilot nicht geblendet wird“, erklärt Junge. „Christoph 42„ bringt die junge Frau mit ihren lebensgefährlichen Verletzungen in die Uniklinik nach Kiel.