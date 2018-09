Erster Saisonsieg

Fußball-Kreisliga Ostholstein: BSG Eutin setzt sich 2:1(1:1) gegen den TSV Heiligenhafen durch

von Harald Klipp

17. September 2018, 22:17 Uhr

Erleichterung bei der BSG Eutin. Die Mannschaft von Trainer Stefan Lunau gewann mit 2:1(1:1) gegen den TSV Heiligenhafen und feierte den ersten Saisonsieg in der Fußball-Kreisliga Ostholstein. Beide Teams waren von Personalsorgen geplagt.

Die Gäste übernahmen die Spielkontrolle und erarbeiteten sich optische Vorteile, ohne jedoch zwingende Chancen herauszuspielen. Durch Rückkehrer Torben Hüttmann in der Defensive und Maurice Lehmann im Tor kehrte etwas Erfahrung in das junge Eutiner Team zurück, das stabiler wirkte als zuletzt. Nach vorne ging jedoch zunächst wenig. Die erste Halbzeit war zunächst arm an Höhepunkten. Viel spielte sich im Mittelfeld ab. Ein Lattentreffer von Heiligenhafen und ein strammer Weitschuss von Mergim Rrahmoni zählten zu den Höhepunkten. In der 35. Minute fiel doch das 1:0 für Heiligenhafen durch Jan Aepinus. Der Vorsprung währte nicht lange. Mergi Rrahmoni verwandelte einen Elfmeter zum 1:1 (40.).

Nach dem Seitenwechsel agierte die BSG stärker. Jonas Thiedeitz schoss das 2:1 (53.). In der Folgezeit kamen die Gastgeber zu vielen guten Tormöglichkeiten, versäumten es jedoch, vorzeitig für die Entscheidung zu sorgen. So blieb es bis zum Abpfiff spannend, da der TSV Heiligenhafen dem Ausgleich nahe war. Am Ende brachten die Eutiner aber den Vorsprung über die Zeit und belohnten sich mit drei Punkten.

„Wir sind sehr froh über den Sieg. Das Team hat Moral bewiesen und sich nie aufgegeben. Dafür wurden wir heute belohnt. Wir sind in Schlagdistanz in der Tabelle und noch nicht abgeschrieben. Wenn sich personell bei uns einiges verbessert, wird es auch wieder rosiger aussehen“, sagte der BSG-Trainer Stefan Lunau nach dem Abpfiff.