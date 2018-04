Erster Kasseedorfer am Stadtwerke-Netz

von Alexander Steenbeck

26. April 2018, 17:26 Uhr

Michael Heese ist glücklich: „Ich schaue mir gerne Speedway-Veranstaltungen an,berichtet er, „und jetzt funktioniert das endlich ohne die nervigen Unterbrechungen.“ Seit gestern kann er mit Höchstgeschwindigkeit im Internet surfen, störungsfrei telefonieren und in bester Qualität fernsehen. Das Haus Sagauer Straße 60, in dem er wohnt, liegt am Ortsrand Richtung Stendorf und ist das erste Gebäude in Kasseedorf, das an das Glasfasernetz der Stadtwerke Eutin (SWE) angeschlossen wurde. „Wir arbeiten jetzt einen Auftrag nach dem anderen ab“, sagt Alexander Baumgärtner. Er ist bei den Eutiner Stadtwerken für die Breitbandsparte zuständig. Baumgärtner weiter: „Wir wären schon deutlich weiter mit den Anschlüssen, wenn die Gemeinde uns im Vorfeld nicht so viele Steine in den Weg gelegt hätte. Die dreimonatige Genehmigungsverzögerung hat uns mitten in den Winter gebracht, doch jetzt steht einem zügigen Baufortschritt nichts mehr im Wege.“