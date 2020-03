Eutin : Erster Gastronom schließt wegen Corona: „Eine Frage der Verantwortung“

Mitarbeiterschutz und Verantwortung für Gäste – so begründet ein Gastwirt die vorläufige Corona-Schließung des Lokals.

Constanze Emde

13. März 2020, 14:27 Uhr

Eutin | Das Eutiner Brauhaus hat gestern die Konsequenzen der aktuellen Corona-Entwicklung gezogen und bis auf weiteres geschlossen. „Es ist eine Frage der Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber und den Gästen“, sagt Gastwirt Marcus Gutzeit auf Nachfrage. Drei große Veranstaltungen in seinem Haus seien als Vorsichtsmaßnahme abgesagt worden, die Stadt schließe öffentliche Einrichtungen und sei nur noch begrenzt erreichbar und er wolle seine Gäste, zu denen auch die Risikogruppe gehöre, nicht unnötig gefährden. „Rein wirtschaftlich ist das eine Katastrophe, die man noch gar nicht absehen kann zu Beginn einer Saison, aber es geht doch um Verantwortung“, betont Gutzeit. Die Betriebsunterbrechungsversicherung greife nicht, Lösungen dafür müssten noch gefunden werden. Gutzeit wolle im Wochenrhythmus schauen, wie sich die Lage entwickle und dann entscheiden. Das Stadtfest plane er in jedem Fall weiter wie bisher.

Zeitgleich bei Markt 17 ist das Restaurant zur Mittagszeit voll, auch das Stadtcafé neben dem Brauhaus ist gut besucht. „Wir planen vorerst keine Schließung“, sagen die Mitarbeiterinnen auf Nachfrage.

Das Cox am Rosengarten bleibe ebenso weiterhin geöffnet, reduziere aber die Anzahl der Gerichte auf das „Ferienprogramm“ von vier auf drei Gerichte pro Tag, weil die Nachfrage zurückgehe.

In Malente hat das Café Kännchen in der Bahnhofstraße ab Montag für zwei Wochen geschlossen – allerdings nicht wegen Corona, sondern weil sie Urlaub geplant haben. Die Nachfrage sei aber in den vergangenen beiden Wochen auch spürbar zurückgegangen.