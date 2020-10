Eutin : Erster Coronafall an der Grundschule am Kleinen See

Ein Kind aus der dritten Klasse ist positiv getestet worden: Alle Drittklässler in Quarantäne, Lehrer haben nun Maskenpflicht im Unterricht.

Avatar_shz von Constanze Emde

26. Oktober 2020, 17:37 Uhr

Eutin | Eine Woche nach Herbstferienende heißt es für rund 60 Schüler der Gustav-Peters-Grundschule schon wieder „zu Hause bleiben“. Ein Kind aus der dritten Klasse der Außenstelle am See ist positiv auf Corona getestet worden. Das Gesundheitsamt informierte Schulleiter Oliver Martins Samstagnachmittag über das Testergebnis – ebenso alle Eltern des dritten Jahrgangs, dass ihre Kinder ab sofort in Quarantäne sind.

Was bedeutet das für Schule, Eltern und Lehrer?

„Ich bin sofort in die Schule gefahren, habe Barbara Kleinmann als Außenstellenleiterin sowie das Sekretariat informiert und wir haben die Informationskette in Gang gebracht“, schildert Martins. Neben der Datenweitergabe der betroffenen Schüler der Kohorte (der gesamte dritte Jahrgang) ans Gesundheitsamt wurden vom Ministerium über den Schulträger, die Partner- und Nachbarschule bis zum Kollegium und Elternbeirat sowie der Offenen Ganztagsschulbetreuung alle informiert.

„Da die Kollegen laut Gesundheitsamt zur Kategorie zwei der Kontaktpersonen zählen, dürfen sie weiter unterrichten“, erklärte Martins auf Nachfrage. Er habe daraufhin aber aus der dringenden Masken-Empfehlung bis auf Weiteres eine Pflicht gemacht: „Alle Kollegen müssen an allen Standorten im Unterricht nun permanent eine Maske oder ein Faceshield tragen.“

Unsicherheit bei Eltern und Geschwisterkindern

Martins wartete noch am Montagnachmittag auf weitere Infos vom Gesundheitsamt. Einen Info-Brief auch an alle Eltern der anderen, noch nicht betroffenen Jahrgänge hatte er da schon an die Klassenpost verteilt. Den Eltern der in Quarantäne befindlichen Kinder erging es ähnlich. „Ich weiß, alle haben viel zu tun, die Gesundheitsämter sind überfordert. Aber welchen Plan gibt es denn jetzt, wie die nächsten zwei Wochen laufen sollen? Noch haben wir außer der Quarantäne-Nachricht am Samstag weder Aufgaben noch weitere Infos aus der Schule“, sagen befragte Eltern. Auch habe Unsicherheit bestanden, ob Geschwisterkinder wirklich in Schule oder Kita können und die Eltern zur Arbeit gehen. „Wir wollten auf Nummer sicher gehen, haben diverse empfohlene Hotlines gewählt und unterschiedliche Aussagen bekommen. Das hilft einem nicht weiter“, sagt ein Vater. Gerade Eltern aus Berufen mit einer Vielzahl an Kontakten, ob Verwaltung, Pflegeheim, Kitas oder Gastro-Gewerbe machten sich Gedanken, ob sie wirklich zur Arbeit gehen sollten und entschieden sich häufig auch unabhängig von der Betreuung ihres Kindes lieber fürs Zuhausebleiben. Jetzt, nach ’zig Telefonaten, wissen sie, dass sie und die Geschwisterkinder zur Kategorie zwei gehören, nicht in Isolation sind, nur ihr Kind aus der dritten Klasse die Wohnung oder das eigene Grundstück nicht verlassen darf. Auch das gemeinsame Spiel von Kindern einer Kohorte sei laut Quarantäneregeln untersagt. Zweimal täglich muss Fieber gemessen und die Werte samt Gesundheitszustandsbeschreibung ans Eutiner Gesundheitsamt per E-Mail gesendet werden. Schulleiter Oliver Martins macht das ebenso wie die Eltern, weil er in einer der dritten Klassen unterrichtet.

Familienmitglied des Kindes ist auch positiv getestet worden

Gerüchte, dass das positiv getestete Kind mit seiner Familie in den Ferien in einem Risikogebiet im Urlaub war, könne er nicht bestätigen. Er wisse lediglich davon, dass zuerst ein Anfangsverdacht bestanden habe, weil ein Familienmitglied des Kindes positiv getestet worden war und dann auch das Kind positiv getestet wurde.

Eltern warten auf Brief des Gesundheitsamtes

Mit zunehmender Fallzahl steigt damit auch der Arbeitsaufwand des Gesundheitsamtes enorm – alle Protokolle müssen täglich gesichtet werden, zusätzlich läuft die Kontaktermittlung bei neuen Fällen. Dem Gesundheitsamt gelang es bis zum Abend nicht, die Fragen des Ostholsteiner Anzeigers zu beantworten. Wir werden diese schnellstmöglich nachreichen. Auch die Eltern der betroffenen Kinder warten sehnlichst auf den für „die nächsten Tage“ angekündigten Brief des Amtes, um Nähere Infos zu erhalten.

INFOKASTEN

Wissenswert: Mein Kind ist in Quarantäne – was jetzt wichtig ist

Ist das eigene Kind in Quarantäne, aber selbst nicht positiv getestet gilt: Geschwister und Eltern sind nicht in Quarantäne, nur das Kind selbst darf Grundstück oder Wohnung für den Quarantänezeitraum (meist 14 Tage) nicht verlassen. „Bei unvermeidbarem Kontakt zu Dritten muss mehrlagiger Mund- und Nasenschutz getragen und strikte Händehygiene beachtet werden“, so das Gesundheitsamt. Kinder einer Kohorte aus zwei Haushalten dürfen, auch wenn beide in Quarantäne sind, nicht miteinander spielen.

Wer bezahlt Betreuung? Ein Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfall nach Infektionsschutzgesetz besteht nur, wenn die Kita oder Schule ganz geschlossen ist. Wer sein Kind in Quarantäne betreuen muss, das selbst aber nicht krank ist, greift der Paragraf 616 BGB , der besagt, dass Arbeitnehmer, die aus einem Grund, für den sie selbst nichts können, vorübergehend nicht zur Arbeit kommen können, trotzdem weiterhin Lohn bekommen. Wie lange, ist nicht konkretisiert. Ist das Kind selbst krank, kann ein Elternteil zur Betreuung 15 Tage (zusammen 30) Kinderkrankengeld pro Jahr beziehen.Wie lange giltQuarantäne? Im Fall der Grundschule hat das Gesundheitsamt diese behördlich angeordnet und entlässt demnach auch wieder die Personen aus der Quarantäne. In der Regel gilt diese 14 Tage.