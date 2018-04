Erster Auftritt auf der großen Bühne

Der Theaterverein hatte zum Casting in die Süseler Kulturscheune geladen

von shz.de

23. April 2018, 17:08 Uhr

Früher hieß es Vorsprechen, heute nennt man es Casting: Die Niederdeutsche Bühne Süsel sucht neue Darsteller und hatte Sonntag zu einem „Offenen Casting“ geladen. Vielleicht lag’s am sommerlichen Wetter, dass nur sechs Teilnehmerinnen gekommen waren, die Beteiligung damit hinter den Erwartungen oder Hoffnungen des Theatervereins zurückblieben. Männliche Bewerber gab es gar keine. Doch erfolglos blieb die Aktion ganz und gar nicht.

Zunächst durften die sechs Damen im Alter von Mitte 20 bis Anfang 60 Theaterluft schnuppern. Jörn Hilbrecht, 1. Vorsitzender des Theatervereins und selbst als Schauspieler und Regisseur tätig, führte durch das Haus. Was sich dort hinter den Kulissen auftut, ist eine Welt, die manches kleine Profi-Theater neidisch machen dürfte. Probebühne, Garderobe, Ruhe- und Besprechungsräume sowie Requisiten- und Kostüme gibt es.

Nach dem Rundgang ging es für die Aspirantinnen gleich auf die große Bühne. Zunächst wurden ein paar Lockerungsübungen gemacht, anschließend sollten während eines Ganges über die Bühne ein bis zwei kurze Sätze gesagt werden, und das in unterschiedlichen Stimmungen. Mal heiter-vergnügt, dann mürrisch und schlecht gelaunt oder aber auch verträumt und verliebt – auch wenn ein Satz wie „Der Plattenspieler geht wieder“ inhaltlich gar nicht so sehr zur geforderten Stimmung zu passen schien.

Schon jetzt, noch bevor die Jury sich formiert hatte, zeigte sich Hilbrecht begeistert: „Die nehmen wir alle!“ raunt er den Beobachtern im Saal zu.

Dann ging’s ans Eingemachte: Je zwei der Teilnehmerinnen bekamen die Aufgabe, zusammen einen kleinen Sketch aufzuführen. Inzwischen hatte sich die Jury formiert: Schauspielerin Sabine Kaack, bekannt aus der ZDF-Serie „Da kommt Kalle“, ihr Manager Malte Lackmann und Wolfgang Benninghoven vom Theater Combinale in Lübeck, begutachteten die Ergebnisse. Und dabei zeigte sich einmal mehr, dass Bertha, Angie, Emma-Lotta, Edith, Carmen und Andrea Talent haben.

Zwar wirkte so manches am Anfang etwas unbeholfen, doch konnten durchweg alle Bewerberinnen die Regievorschläge der Jury umsetzen, so dass nach und nach kleine, kompakte und witzige Szenen entstanden. Besonders Edith und Emma-Lotta kamen zum Schluss richtig in Fahrt und ernteten begeisterten Applaus aller Zuschauer.

Gespielt wird später „op platt“. Dafür bietet das Theater seinen Schauspielern eigens Plattdeutsch-Unterricht an. „Ich musste das auch erst lernen“, gesteht Jörn Hilbrecht, der aus Sachsen-Anhalt stammt.

Ehrenamtliches Personal wird im Niederdeutschen Theater Süsel übrigens nicht nur für die Bühne gesucht: Auch für Requisite, Maske, Bühnenbild, Technik, Soufflieren und Bewirtung sind Freiwillige willkommen. Spaß ist auf jeden Fall garantiert.