Erste Übung 2019: Eutiner Aufklärer in der Wüstenei

von Alexander Steenbeck

24. Januar 2019, 16:11 Uhr

Der Kommandeur

des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“, Oberstleutnant Tobias Aust, hat gerade erst ein reichhaltiges Trainings-Programm angekündigt (wir berichteten) – und schon sind die ersten Soldaten zu einer Übung unterwegs. Die 1. Kompanie des Aufklärungsbataillons setzte die am Montag vom Kommandeur befohlene kombinierte Führer- und Truppenausbildung gleich in die Tat um. Führer und Mannschaften übten – nach einem theoretischen Unterricht – den Marsch mit Gefechtsfahrzeugen. Dazu verlegten knapp 40 Soldaten mit rund zehn Fahrzeugen aus Eutin zum Truppenübungsplatz Wüstenei bei Stockelsdorf. „Dort übten die Soldaten das Beziehen von Verfügungsräumen unter Eigensicherung und in der Nähe eines Bauernhofes in Bujendorf das Erkunden von Aufbauplätzen für die Sicherung“, sagte der Presseoffizier des Bataillons, Hauptmann Matthias Simon.