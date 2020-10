In der Fußgängerzone : Erste Open-Air-Sprechstunde von Plöns Bürgermeister Lars Winter: Ingo Kittler brachte gleich ein Arbeitspapier mit

Bürgermeister Lars Winter hörte sich gestern Vormittag in der Lange Straße geduldig die Sorgen und Nöte der Plöner an.

23. Oktober 2020, 13:51 Uhr

Plön | Mehrere Plöner nutzten den Freitagmorgen die Gelegenheit, ihrem Bürgermeister Probleme zu schildern und nach Lösungen zu suchen. Coronabedingt „open air“ hatte Lars Winter seine erste Sprechstunde seit März an den Marktplatz verlegt. Die Parksituation am Strohberg belastet Elke und Hans Poerschke. „Anwohnerparkplätze wären ein Lichtblick, wir sind manchmal ganz verzweifelt“, schilderten die Senioren ihre Not. Häufig seien die wenigen Plätze in der Straße von Fremdparkern belegt. Das gestalte sich insbesondere für Gehbehinderte mühsam. „Manche stellen sich direkt vor die Einfahrt“, beschrieb Elke Poerschke ein zusätzliches Problem für die Anwohner. Das Ordnungsamt könnte ein Schreiben verfassen und die Anlieger fragen, ob sie Interesse am Anwohnerparken hätten, schlug Lars Winter vor. Entsprechende Ausweise kosteten 36 Euro im Jahr. Die Mehrheit der Anwohner müsste sich dafür entscheiden. Doch dürften nur 75 Prozent der Plätze Anwohnern vorbehalten sein.

Ich habe gleich ein ganzes Arbeitspapier mitgebracht Ingo Kittler, Plön

Weiteres Thema der Senioren war der schräge Zustand des Bürgersteigs am Ende des Strohbergs Richtung Gänsemarkt. „Die Steine sind schief, wenn da jemand hinfällt“, klagte Hans Poerschke, der auf einen Rollator angewiesen ist. Winter sagte zu, dem Tiefbauamt Bescheid zu geben. „Ich habe gleich ein ganzes Arbeitspapier mitgebracht“, meinte Ingo Kittler zur Begrüßung. Er habe einen Hund in Pflege und ihm sei aufgefallen, dass die Leinenpflicht im Bereich Steinbergweg/ Stadtwald nicht eingehalten werde. Man müsse Hundehalter immer wieder darauf aufmerksam machen. Er spreche Leute an, wenn deren Hunde nicht angeleint seien, sagte Winter.

Radler in der Fußgängerzone, die einem unfreundlich begegneten und Radfahrer, die in der Rautenbergstraße die falsche Seite benutzen, treiben Kittler ebenso um. Zudem werde die Vorfahrt am Ihlpool nicht beachtet. Ob sich dort ein Schild aufstellen ließe? Schon in Höhe der Marineunteroffizierschule (MUS) würden Radfahrer falsch geleitet, aber nur mit der Verkehrsbehörde des Kreises ließe sich eine Beschilderung verändern, entgegnete der Bürgermeister. Nach seinen Worten argumentiere die Kreisverwaltung, dass in einer Tempo-30-Zone immer rechts vor links gelte und Verkehrsteilnehmer das wissen müssten. Daher werde dort kein Schild aufgestellt. Bezüglich der Radfahrer habe die Stadt wenig Handlungsmöglichkeiten, das dürfe nur die Polizei. Die fahre und gehe regelmäßig Streife. Letztes Thema Kittlers war das aus seiner Sicht fehlende altersgerechte Wohnen in Plön. „Ich lebe seit 80 Jahren hier und möchte in Plön bleiben.“ Winter verwies auf die Wankendorfer Baugenossenschaft und die Plöner Gewerbliche mit ihren Wohnungen. Die Stadt baue nicht selbst. Doch es sei viel altersgerechtes Wohnen in Planung, teils auch mit sozialem Wohnungsbau. In der Ulmenstraße entstünden 45 neue Wohnungen, in der Krabbe 21.

Die Autos fahren einfach durch und stehen vor meinem Grundstück Harald Ebsen, Plön

Harald Ebsen hat Probleme mit weit auseinander stehenden Pollern am Ende der Eutiner Straße, die einerseits den Parkplatz blockierten, aber andererseits die Durchfahrt von der Rautenbergstraße ermöglichten. Die Pfähle müsste man zusammenführen, schlug Ebsen vor. „Die Autos fahren einfach durch und stehen vor meinem Grundstück“, monierte der Plöner. Zudem führen viele Radler dort verkehrswidrig. Das Problem könnte sich noch verstärken, wenn in das ehemalige Blumenhaus Schröder eine Poststelle einzieht, vermutete Winter. Doch bei fahrendem Verkehr dürfe die Stadt nicht tätig werden, bedauerte er.