Erste Niederlage der Fortuna-Frauen

20. September 2018, 16:47 Uhr

Die Fußballerinnen des SV Fortuna Bösdorf mussten in der Landesliga ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Gegen den Ratzeburger SV verließ das Team von Trainer Dirk Mielke den Rasen mit einer 1:3(0:0)-Niederlage.

Bösdorfs Fußball-Obmann Stephan Mohr sprach von einer gutklassigen Partie, in der die Heimelf besonders vor der Pause zu viele Chancen ausließ. Bereits nach fünf Minuten hatte Pia Trostmann (kleines Foto) die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch an der guten Gästekeeperin Anna Schröder. Arlinda Lahi fehlte drei Minute später im Abschluss die Entschlossenheit.

In der Folge bestimmten die Gäste das Geschehen, fanden jedoch keine Lücke in der Fortuna-Abwehr. Nach der Pause fehlte der Fortuna-Deckung die Ordnung und die Konsequenz im Zweikampf. Jessica Rehmeier (48.) per direktem Freistoß und Luisa Marie Möller (57.) nutzten sich bietende Gelegenheiten eiskalt zur 2:0-Führung für Ratzeburg aus. Bösdorf suchte nun die Offensive und hatte Pech, dass Lina Beuck in der 65. Minute nur den Pfosten des RSV-Tores traf. Auf der Gegenseite zielte Hannah Baalmann besser und schoss das 3:0. Norina Körfer gelang vier Minuten vor dem Abpfiff mit dem 1:3 der Ehrentreffer.

„Ratzeburg war in den entscheidenden Spielsituationen einfach cleverer und konsequenter und hat am Ende dadurch verdient gewonnen“, sagte Stephan Mohr, der in den nächsten Spielen Punkte erwartet, „sonst stecken wir schnell im Tabellenkeller“.