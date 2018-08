Schönwalde : Erste Hochzeit in 164 Metern Höhe

Premiere auf dem Bungsberg: Eheschließung auf Schönwaldes frisch saniertem Elisabethturm

von Alexander Steenbeck

24. August 2018, 15:37 Uhr

Um 10.12 Uhr kam gestern der Gänsehautmoment: Johanna und Benjamin Naumann gaben sich als erstes Paar auf dem frisch sanierten Elisabethturm das „Ja“-Wort – in 164 Metern Höhe. „Das ist überwältigend“, sagte die Braut. „Die Trauung hier oben wird eine besondere Erinnerung für uns sein“, ergänzte ihr Ehemann.

Neben dem Amtsgebäude in Schönwalde, dem Ostseestrand in Sierksdorf, dem Palmenhaus Café in Sierhagen und dem Gelände des Kultur-Gutes Hasselburg steht nun auch der Elisabethturm für Trauungen des Amtes Ostholstein-Mitte zur Verfügung. Und nicht nur für das Brautpaar, sondern auch für Standesbeamtin Birgit Waldow-Reese (kl. Foto) ging ein Traum in Erfüllung – eine Eheschließung auf dem 22 Meter hohen Turm. „Man schwebt hier oben förmlich über den Wolken“, schwärmte Waldow-Reese, die pro Jahr rund 80 Paare kraft Gesetzes zu Mann und Frau erklärt.

Johanna und Benjamin Naumann hatten durch Gerüchte von Plänen gehört, dass auf dem Bungsberg geheiratet werden könne. 2009 und 2017 gab es zwar bereits schon einmal Trauungen auf Schleswig-Holsteins höchster Erhebung, jedoch nur auf der Wiese an der Bungsberg-Spitze. Doch dass die beiden Mönchneversdorfer das Premierenpaar werden sollten, damit hatten der Koch und die Medizinische Fachangestellte nicht gerechnet. „Wir haben im ersten Moment nicht darüber nachgedacht, als wir die Standesbeamtin nach der Hochzeit hier fragten, dass wir die ersten sein würden“, sagte die 26-Jährige.

Der Turm ist für das Paar ein Stück Heimat. Sie ist in Eutin geboren und in Schönwalde aufgewachsen. Er ist seit 1993 Ostholsteiner, zog damals mit seinen Eltern aus Dessau nach Schönwalde. Der gemeinsame Freundeskreis führte sie schließlich zusammen; „Amor hatte sich an Euch herangeschlichen“, sagte die Standesbeamtin in ihrer Traurede – seit dem 28. Dezember 2012 gehen Johanna und Benjamin Naumann gemeinsam durchs Leben. Da beide eng mit der Region verbunden sind, lag es nahe, auf dem Elisabethturm zu heiraten. Mitgebracht hatten die Braut und ihr 36-jähriger Gatte die engsten Verwandten und Freunde – denn viel Platz ist auf der Plattform nicht. Maximal zehn Personen lässt die Standesbeamtin hinauf, um der Eheschließung beizuwohnen. Aufgrund der eingehausten Wendeltreppe, die auf das „Dach“ des 1863/64 errichteten Turms führt, sei auch nicht für mehr Personen Platz. Kein Problem für die Naumanns: Sie feierten mit rund 50 Personen nach der kirchlichen Hochzeit am Nachmittag ausgiebig.

Der Blick in die Ferne wurde gestern aber auch für einen Blick in die Zukunft genutzt: Geht es nach Birgit Waldow-Reese sollen weitere Eheschließungen auf dem Elisabethturm folgen.





Kontakt: Für weitere Infos rund ums Heiraten in Schönwalde und Umgebung steht Standesbeamtin Birgit Waldow-Reese und ihr Team unter Tel. 04528/9174-210 bereit.