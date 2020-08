Eutin : Erste Garagen wurden gekündigt – Ausschuss berät B-Plan im September

Neudorfer trugen ihr Anliegen im Bauausschuss vor. SPD und FWE monierten die Art des Verfahrens. Weitere Beratung notwendig

Avatar_shz von Constanze Emde

17. August 2020, 14:42 Uhr

Eutin | Rund 30 Neudorfer hatten im jüngsten Bauausschuss die Einwohnerfragestunde genutzt, um die Fraktionen und die Verwaltung zu fragen, wie der Bebauungsplan 12 mit dem aktuellen Vorhaben überhaupt in einem beschleunigten Verfahren auf den Weg gebracht werden konnte.

Zur Erinnerung: Ein Hamburger Investor plant auf einem Grundstück vier bis fünf Eigentumswohnungen. Bislang stehen da seit rund 40 Jahren allerdings 18 Garagencontainer zum Parken für Anwohner der Schweriner, Wismarer und Rostocker Straße . Diesen droht nun der Abriss. Die Sorge der Mieter und Anwohner: Die Parkplatzsituation, die schon jetzt zu knapp und nicht ausreichend für das Viertel sei, werde dann weiter verschärft (wir berichteten). Martin Picht und Torsten Winkler, die sich als Initiatoren der Anwohner-Initiative bereits öffentlich zu erkennen gaben, erhielten danach prompt die Kündigung ihrer Stellplätze.

„Wir sind überrannt worden“

Ihr Anliegen wurde auf den zuständigen Stadtentwicklungsausschuss verwiesen. Susanne Stange vom Stadtplanungsamt sagte: „Wir stehen nicht kurz vorm Satzungsbeschluss, sondern in der öffentlichen Auslegung. 60 Anwohner haben bereits ihre Stellungnahme abgegeben, die dann im weiteren Verfahren abgewogen werden.“ Der Bauherr habe vor, Stellplätze für sein Vorhaben auf dem Grundstück zu realisieren. Er sei aber nicht verpflichtet, Ersatz für die wegfallenden Stellplätze zu schaffen. „Das ist Zubehör und Luxus, den man sich dazu kaufen kann“, sagte Stange und löste damit ein Raunen der Betroffenen aus.

Aus den Fraktionen meldeten sich Heinz Lange (FWE) und Detlef Kloth (SPD) zu Wort. „Wir sind im letzten Stadtentwicklungsausschuss überrannt worden, haben uns nicht sachkundig gemacht. Die SPD ist für Nachverdichtung, aber doch nicht so“, betonte Kloth und empfahl auch dringend der Dorfschaft die Abgabe einer Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange. Heinz Lange monierte die Beschlussfassung, in der ‚nichts auffälliges festgestellt‘ worden sei. „Wer die Realität geprüft hat, muss blind gewesen sein.“ Der Stadtentwicklungsausschuss tagt am 10. September, die nächste Stadtvertretung danach ist am 23. September.