Erste Eutiner Schule mit Fahrstuhl

Es hat mehr als zwei Jahre gedauert, aber nun ist die Entscheidung, die Schule am Kleinen See barriereärmer zu machen, komplett umgesetzt worden. Damit ist das der erste Schulstandort in der Kreisstadt, der einen Fahrstuhl besitzt. Der Junge im Rollstuhl, der zwei Jahre lang Schüler am Kleinen See war und die Diskussionen um Barrierefreiheit an Schulen in den Ausschüsse angestoßen hatte, profitiert davon nicht mehr. Er wechselte bereits die Schule.

Wie die Stadt gestern mitteilte wurden mehrere Rollstuhlrampen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zur barrierefreien Erschließung der Klassenräume im Erdgeschoss und der Turnhalle eingebaut. Darüber hinaus wurden zusätzliche Handläufe im Außenbereich angebracht.

Im Gebäude der offenen Ganztagsschule befindet sich ein neues barrierefreies WC. Außerdem wurde ein Fahrstuhl zur barrierefreien Erschließung der Fachräume (Werk- und Musikraum) im Obergeschoss des Erweiterungsbaus eingebaut.

Aus brandschutztechnischen Gründen wurde darüber hinaus im Erweiterungsbau ein zweiter Rettungsweg über das Dach mittels einer Stahlstegkonstruktion geschaffen und ein EVAC-Chair, ein Evakuierungsstuhl mit dem die Rettung von Rollstuhlfahrern und mobilitätseingeschränkten Personen möglich ist, angeschafft. Die neu eingebaute Fluchttür wird nun regelmäßig auch zum Lüften genutzt. Für diese Maßnahmen hatte der Bauausschuss der Stadt Eutin Mittel in Höhe von 130 000 Euro bewilligt.

Neben der Schule am Kleinen See ist auch der Fahrstuhl am Voß-Gymnasium seit mehr als drei Jahren Thema in den Gremien. Eingebaut ist er trotz mittlerweile erteiltem Beschluss bisher noch nicht.

Dabei hat Eutin als Schulträger – unabhängig von der Entscheidungsfreudigkeit der Ausschüsse – an allen Schulstandorten das Problem der alten Gebäude, in die nicht ohne Weiteres Fahrstühle und Rampen einzubauen seien, hieß es schon in einer Vorlage der Verwaltung Anfang 2015. Für die bauliche Umsetzung der UN-Rechtskonvention der gemeinsamen Beschulung aller Kinder (Inklusion) ist der Schulträger verantwortlich. „Die (weiterführenden) Schulen bereiten sich sukzessive darauf vor, alle Kinder zu unterrichten“, heißt es in der gleichen Vorlage.





von Constanze Emde

erstellt am 10.Jun.2017 | 00:25 Uhr