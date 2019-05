Gegen achtloses Wegwerfen von Kippen : Erst „Tippen mit Kippen“ – dann Bußgelder?

Plön auf Weg zu kippenfreien Stadt – drei Menschen werden eingestellt, die sich um weggeworfene Kippen kümmern.

von Michael Kuhr

29. Mai 2019, 13:28 Uhr

Plön | Achtlos entsorgte Zigarettenkippen sind giftig und schaden Mensch und Tier, Umwelt und Grundwasser. Mit Zigarettenschächten an belebten Plätzen geht die Stadt Plön jetzt auf Anregung der Initiative Schönes Plön (ISP) das Problem an. Vor der Drogerie am Markt steht einer der ersten Behälter. Weitere stehen auf dem Bahnsteig, neben dem Imbiss auf dem Markt und am Wentorper Platz. Die ISP hatte vor einigen Wochen der Politik ein Konzept zum Thema vorgelegt, den Anstoß für die praktische Umsetzung brachte der Bürgermeister aus dem Skiurlaub mit. „In Bozen ist es so sauber, dort liegen keine Kippen auf der Straße“, berichtete Winter. Auf Nachfrage habe er erfahren, dass dort mehr gereinigt werde und es größere Mülleimer mit Kippenschächten gebe.

Im Internet entdeckte er das „Tippen mit Kippen“-Beispiel aus Stuttgart, wo Fragen und die Antwortalternativen Ja und Nein Menschen dazu motivieren sollen, ihre Kippe in einen der beiden Schächte zu geben. „Kennen Sie das Brandenburger Tor in Plön?“ lautet jetzt die aktuelle Frage auf den ersten vier Geräten, die man variieren werde. „Wären Sie für ein Bußgeld, wenn jemand achtlos Kippen wegwirft?“, schlug Paugstadt als nächstes Beispiel vor. Die ISP will der Verwaltung eine Bestandsaufnahme über die schon vorhandenen Mülleimer mit und ohne Kippenschacht vorlegen, diejenigen mit Schacht auffälliger gestalten und ab Juli Taschenaschenbecher in Blau mit ISP-Logo an Passanten verteilen.

Auch möchte man Handel und Gastronomie ansprechen, vor den Lokalen Aschenbecher zu postieren. Die Stadt plant, weitere Mülleimer umzurüsten und Kippenschächte aufzustellen. Nach Köpkes Worten koste einer rund 500 Euro. Zudem werde man nach dem Teilhabechancengesetz unter Mitwirkung des Jobcenters drei Menschen einstellen, die sich um weggeworfene Kippen kümmern. Ab 1. Juni läuft dazu ein 14-tägiges Praktikum. „Damit möchten wir auch vor Augen führen, dass sich andere Menschen für das gedankenlose Fehlverhalten der Raucher bücken müssen, um die Straße sauber zu halten“, sagte Winter. Man könne über die Kreisverwaltung auch Bußgelder verhängen, wolle aber erst einmal nicht unfreundlich sein. Laut Paugstadt seien zwischen 25 und 75 Euro möglich.

„Wenn ich Menschen darauf anspreche, dass sie die Kippe vom Boden aufheben sollen, werden sie böse“, hat von Waldersee erfahren. Viele seien aber auch einsichtig und entsorgten daraufhin ihre Kippe noch nachträglich im dafür vorgesehenen Gefäß.