Erst Eisvergnügen, dann Lichterglanz

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 21.Nov.2017 | 00:21 Uhr

Es ist die gemeinsame Aktion der Innenstadt, um Eutins Zentrum auch zur Vorweihnachtszeit zu beleben: Die 16. Lichterstadt wird in diesem Jahr – mit Rücksicht auf den Totensonntag – nach der Eisbahn am Montag, 27. November, eröffnet. Die Wirtschaftsvereinigung ruft zum offiziellen Anleuchten alle Kinder der Stadt auf, das Licht in die Mitte – den Marktplatz – mit ihren Laternen oder sonstigen Leuchten zu bringen.

Ab 16.30 Uhr soll es vor dem Rathaus ein kleines Rahmenprogramm mit gemeinsamen Singen zur Klaviermusik von Albrecht Gieseler sowie eine kleine Talk-Runde mit der Mischpoke, Bürgermeister Carsten Behnk und Bürgervorsteher Dieter Holst geben, bevor gegen 17 Uhr der offizielle Startknopf für Eutins Lichterstadt 2017 gedrückt wird.

Mit rund 40 000 Leuchtdioden in rund 500 Lampen setzte de Lübecker Lichtkünstler gut 80 Gebäude in Eutins historischer Altstadt – von Rosengarten bis Peterstraße und darüber hinaus – leuchtend in Szene. Ein besonderes Augenmerk legte Teichmann diesmal auf die Bäume: „In der Peterstraße werde ich Akzente mit Strahlern an die neugepflanzten Bäume bringen, damit gezeigt wird, das sich etwas verändert hat. Die großen Bäume am Katasteramt sowie die auf der Schlosswiese werden ein echtes Erlebnis für Beobachter“, sagt Teichmann.

Da im Vorjahr durch „Elstern“, wie er die Langfinger freundlich bezeichnete, die die Leuchten rund um die Wisser-Schule und in der Albert-Mahlstedt-Straße abgeräumt haben, ein Schaden von gut 5000 Euro entstand, wird in diesem Jahr alles doppelt und dreifach gesichert, so Teichmann. Unter anderem mit Alarmschlössern, die grelle Töne von sich geben, wenn ohne Schlüssel an ihnen herumhantiert wird und GPS-Sendern.

Der farbliche Fokus ist in diesem Jahr Pink in allen Facetten – von zartrosa über knalliges pink bis hin in zu lila.

Nach der offiziellen Eröffnung der Lichterstadt geht es gemeinsam mit dem städtischen Seebären zur Eisbahn, die bereits übermorgen, 23. November, ab 10 Uhr zum Eislaufen einlädt. Von 18 bis 20 Uhr lädt Eisbahn-Chef Ulfert Georgs bei Live-Musik mit der Schulband der Kreisberufsschule zu kostenlosem Eislaufen ein. „Wir haben uns für alle Laterneläufer eine süße Überraschung ausgedacht“, sagt WVE-Lichterstadt-Organisator Andreas Booke. Mehr als 400 süße Weckmänner sponsert Jan Thaysen von der gleichnamigen Bäckerei an alle Laterne-Läufer. Und apropos Sponsor: Den Hauptunterstützer Stadtwerke Eutin finden Besucher nicht nur im Namen (Stadtwerke-Eisarena), sondern auch in der Eisfläche verewigt.

Booke dankte neben den Stadtwerken auch der Stadt selbst sowie der Politik, „ohne deren Unterstützung wir die Lichterstadt so nicht präsentieren könnten“. Ebenso das Helfer-Team rund um Arend Knoop trage jedes Jahr aufs Neue zum gelungenen Aufbau bei.

Wer welche Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit anbietet, steht im neuen Flyer, der in der Tourist-Info ausliegt oder im Netz unter www.

holsteinischeschweiz.de zu finden ist.