Erschöpfter Kite-Surfer löste große Rettungsaktion aus

von Achim Krauskopf

07. April 2018, 16:23 Uhr

Einen glückliches Ende nahm ein Einsatz, bei dem Sonnabend zahlreiche Rettungskräfte an den Scharbeutzer Strand beordert worden waren. Um 12.19 Uhr meldeten Anrufer einen offensichtlich hilflosen Kite-Surfer etwa 300 Meter vom Ufer entfernt auf der Ostsee. Besorgten Bürger hatten beobachtet, dass der Kite-Surfer nicht mehr aus dem Wasser kam auch nicht mehr schwimmend zu sehen war.

Vor diesem Hintergrund wurde Großalarm ausgelöst: Die Feuerwehr Scharbeutz, Rettungsboote von den Feuerwehren aus Haffkrug, Pönitz und Neustadt, zahlreiche Rettungsmittel, die Tauchergruppen der Johanniter Eutin und der Berufsfeuerwehr Lübeck sowie der Rettungshubschrauber Christoph 12 wurden zum Strand nach Scharbeutz beordert.

„Der Kite-Surfer war offensichtlich erschöpft und hat sich auf sein Brett gelegt und das Segel so gehalten, dass er durch den Wind an Land getrieben wird. Da die Anrufer den Kite-Surfer eine ganze Zeit lang beobachtet haben und dieser sich nicht mehr bewegte, haben sie auch völlig richtig gehandelt und den Notruf 112 gewählt“, sagte Einsatzleiter Malte Levgrün von der Feuerwehr Scharbeutz. „Als wir wenige Minuten nach dem Alarm am Strand eingetroffen sind, konnte sich der erschöpfte Kite-Surfer selbstständig an Land retten, nachdem er durch den Wind an Land getrieben worden war. Ende gut, alles gut“, konstatierte Levgrün. Alle anrückenden Einsatzkräfte hätten damit die Anfahrt abbrechen und umkehren können.