Erschlagene Ehefrau: Polizeitaucher sollen den Täter überführen

von Achim Krauskopf

erstellt am 27.Nov.2017 | 19:02 Uhr

Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft, die Polizei ist sich sicher, dass er seine Ehefrau getötet hat. Doch beweisen können die Ermittler ihm das nicht.

Der Mord in Schackendorf (Kreis Segeberg) hat viele Menschen erschüttert. Volker L. (47) hatte seine Frau als vermisst gemeldet, ihre Leiche dann selbst an einem Wirtschaftsweg an der A 21 entdeckt. Halb entkleidet und erschlagen – so als sei sie das Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Polizeitaucher suchten gestern nahe des Fundorts Regenrückhaltebecken und Teiche ab (Fotos). Die Staatsanwaltschaft Kiel bestätigte, dass der Einsatz in Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Tod von Nadine L. (34) steht. Die Mutter eines dreijährigen Jungen war an Schlägen mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf gestorben – die Tatwaffe haben die Ermittler aber offenbar noch nicht gefunden. Und Volker L. (47) bestreitet den Mord. Oberstaatsanwalt Axel Bieler: „Deshalb arbeiten wir ein komplettes Programm ab.“ Dazu gehört auch der Einsatz von Tauchern, es war bereits der zweite in diesem Fall. Polizeisprecher Matthias Felsch: „Wir suchen in Gewässern entlang des Weges, den der Täter genommen haben könnte, und zwar nach Gegenständen, die ihm oder dem Opfer zugeordnet werden können.“ Die Leiche von Nadine L. lag nur 800 Meter von der gemeinsamen Wohnung entfernt, angeblich war sie vom Gassi-Gehen nicht zurück gekommen. Nachbarn berichten, das Paar habe oft gestritten, und kurz nach ihrem Verschwinden sei die Waschküche gereinigt worden. Aber auch dieser Hinweis brachte die Mordkommission bislang nicht weiter.