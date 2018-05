Zarnekau in Ostholstein : Erneutes Feuer in der Gemeinde Süsel: Scheune brannte komplett nieder

Es war bereits das vierte Großfeuer in der Gemeinde Süsel in diesem Jahr.

von Arne Jappe

14. Mai 2018, 08:25 Uhr

Zarnekau | In der Alten Dorfstraße von Zarnekau (Kreis Ostholstein) stand Sonntagabend eine eine 20 mal 30 Meter große landwirtschaftliche Lagerhalle lichterloh in Flammen. Die Scheune brannte komplett nieder. Es war bereits das zweite Großfeuer innerhalb zwei Wochen in der Gemeinde, das vierte Großfeuer in diesem Jahr. Erst vor neun Tagen brannte das Schützenhaus in Bujendorf bis auf die Grundmauern nieder. Die Lagerhalle in Zarnekau brannte an diesem Abend komplett nieder.

So langsam kriegen die Einwohner rund um Bujendorf und Zarnekau es mit der Angst zu tun. Noch ist unklar, warum es schon wieder in der Gemeinde Süsel gebrannt hat.

Um 21.50 Uhr entdeckten Anwohner das Feuer in der Alten Dorfstraße. Sofort eilten die Einsatzkräfte aus Zarnekau, Röbel, Bujendorf und eine Einheit aus Eutin zum Einsatzort. Doch die Halle war nicht mehr zu retten. „Bei unserem Eintreffen stand das Gebäude bereits im Vollbrand.“, sagt Gemeindewehrführer Rolf Müller. Zunächst galt es ein benachbartes Wohnhaus und ein Waldstück vor den Flammen und den enormen Funkenflug zu schützen. Mittels einer Wasserwand gelang dies auch.

In der landwirtschaftlichen Lagerhalle befand sich Heu und Stroh sowie Geräte. Alles ist ein Raub der Flammen geworden, obwohl die Feuerwehren alles getan hatten was möglich war. Von mehreren Seiten kämpften die Männer und Frauen gegen das Feuer. Eine weitere Herausforderung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr war die Wasserversorgung. Aus Gewässern musste die Feuerwehr mehrere hundert Meter Schlauch verlegen um an die Einsatzstelle genügend Wasser zu bekommen. „Wir haben das THW Eutin alarmieren lassen, um die Mauern einzureißen.“, erklärte Müller das weitere Vorgehen der Feuerwehr. Die Feuerwehren waren mit ca. 60 Einsatzkräften vor Ort.

Der kriminaltechnische Dienst nahm noch am Brandort seine Ermittlungen auf. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Über die Brandursache und die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.

