Am Plöner Pasterstieg : Erneute Sperrung der Bahn-Unterführung in Plön

Nutzer des Strandweges sollen auf die Unterführungen der Klostertwiete und Am Bootshafen auszuweichen.

von Michael Kuhr

08. Oktober 2020, 15:46 Uhr

Plön | Nachdem die Arbeiten im vergangenen Jahr aufgrund eines Sturmes abgesagt werden mussten, lässt die Deutsche Bahn nun bis zum kommenden Dienstag, 13. Oktober, um 12 Uhr eine Weiche im Bahnhofsbereich erneuern. Hierzu ist es erforderlich, die Unterführung am Pasterstieg zu sperren, teilte die Stadt Plön dazu in einer Pressenotiz mit. Alle Nutzer des Strandweges werden gebeten, in der Zeit der Bauarbeiten auf die Unterführungen der Klostertwiete und Am Bootshafen auszuweichen. Die für die Arbeiten erforderliche Lagerfläche wird unter der B76-Brücke Am Alten Güterbahnhof eingerichtet. Die Parkplätze vor dem Schalthäuschen sind nicht betroffen.