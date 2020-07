Polizei sucht Zeugen : Erneut Lämmer gestohlen – eines blieb verletzt zurück

Die Spuren spechen aus Polizei-Sicht für Diebstahl. Bereits im Juni waren in Grube offenbar zwei Lämmer gestohlen worden.

21. Juli 2020, 14:39 Uhr

Klingberg | In Ostholstein ist es erneut zu einem Diebstahl von Lämmern gekommen. In der Nacht von Sonntag, 19. Juli, auf Montag, 20. Juli, seien von einer Weide in Klingberg offensichtlich zwei weiße Lämmer gestohlen und ein weißes Lamm verletzt zurückgelassen worden, teilte die Polizeidirektion Lübeck mit. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Besitzer der Schafherde hätten am Montagmorgen bei der täglichen Kontrolle der Schafherde festgestellt, dass ein Lamm im Bereich des Kopfes blutüberströmt gewesen sei. Zwei andere, männliche Lämmer seien verschwunden.

Die Spurenlage deutet aus Sicht der Ermittler darauf hin, dass die Lämmer gestohlen worden seien. Dazu gehörten ein heruntergedrückter Zaun, Reifenabdrücke und Kotreste der Tiere auf einem Weg zum Parkplatz. Ein selbständiges Ausbrechen der Lämmer schließt die Polizei in Scharbeutz aus. Die Koppel liege abgehend von der Straße „Grasredder“ im Scharbeutzer Ortsteil Klingberg und sei etwa 40 Meter vom dortigen Parkplatz entfernt.

Bereits im Juni waren einem Schäfer in Grube offenbar zwei Lämmer gestohlen worden, eines am 12. Juni, ein weiteres in der Nacht zum 28. Juni.

Im jüngsten Fall in Klingberg ermitteln die Beamten nun wegen Diebstahls, außerdem wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die gesehen haben könnten, wie die Tiere abtransportiert wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Scharbeutz (Tel. 04503/35720, E-Mail Scharbeutz.PST@polizei.landsh. de) entgegen.