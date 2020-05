Eutin : Erneut Demo gegen Corona-Politik

Zum dritten Mal treffen sich etwa 50 Menschen auf dem Markt – diesmal zu einem angemeldeten „öffentlichen Bürgergespräch“.

von Alexander Steenbeck

16. Mai 2020, 17:04 Uhr

Eutin | Viele Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Ausbreitung hat es inzwischen gegeben. Doch die Kritik an den Beschränkungen und Eingriffen in die Grundrechte ebbt nicht ab: Erneut haben rund 50 Menschen in Eutin gegen die staatlichen Corona-Restriktionen demonstriert. Wieder mit dabei war der Friedenskreis-Aktivist Wolfgang Schiller. Der Eutiner hatte die Versammlung, die bisher „spontan“ zustande kam, dieses Mal nicht als Demo, sondern als „öffentliches Bürgergespräch über die Folgen der Corona-Krise“ angemeldet.

„Wir verstehen diese harschen Restriktionen nicht“, sagte Schiller und kritisierte die hohen wirtschaftlichen Schäden, die durch die Corona-Politik entstanden seien. „Die Regierung ist verantwortlich für den Schaden. Ein Skandal, der diskutiert werden soll“, sagte der Versammlungsleiter per Megaphon.

Das „Bürgergespräch“ wurde indes intensiv für Diskussionen genutzt – meist jedoch nur unter den Teilnehmern, denn nur wenige der Handvoll vorbeischlendender Passanten beteiligten sich an den Gesprächen.

Dabei ist es nicht die erste Kundgebung kontra Corona-Politik in Eutin: Bereits am 1. Mai hatten rund 50 Menschen auf dem Eutiner Markt demonstriert (wir berichteten); am darauffolgenden Wochenende ebenfalls. Erneut blieb es friedlich; Gegendemonstranten der hauptsächlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda organisierten, einstündigen Kundgebung waren nicht zu erkennen.

Weder Gegendemonstranten noch Rechtsextreme

Noch am Freitag hatte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack vor der Unterwanderung so genannter Grundrechte- oder Hygienedemonstrationen durch Rechtsextremisten gewarnt. „Es gibt inzwischen deutliche Anzeichen, dass eine neue rechtsextremistische Bestrebung entstehen könnte“, sagte Sütterlin-Waack in Kiel. Nach Auffassung der Ministerin besteht die Gefahr, dass sich hier ein Gemisch aus völkischem, nationalistischem und rassistischem Gedankengut zusammenbrauen könnte. Der schleswig-holsteinische Verfassungsschutz beobachte diese Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit.

In Eutin waren augenscheinlich keine Rechtsextremisten dabei. Dennoch gab es Verschwörungstherotiker und ähnlich ausgerichtete Menschen, die sich durch die Corona-Beschränkungen massiv bedrängt fühlen – und angeblich manipulierte Medienberichte kritisieren sowie eine neues Deutschland fordern; Gedanken, die an Interessierte auf Handzetteln verteilt wurden.

Friedensaktivist Wolfgang Schiller sah sich indes weitgehendst unter Gleichgesinnten: „Ich habe nicht den Eindruck, dass das hier alles Aluhut-Träger sind.“

„Corona-Virus nicht gefährlicher als Grippe-Virus“

Polizei und Eutiner Ordnungsamt hatten indes insbesondere ein Auge darauf, ob die Corona-Abstandsregeln eingehalten wurden – etwas, das Peter Worms wie auch die Maskenpflicht störte. „Das Virus ist nicht gefährlicher als ein Grippe-Virus“, sagte der gebürtige Eutiner, der seinen Standpunkt damit begründete, dass der Krankenstand während der Corona-Krise nicht gestiegen sei.

Voßkuhle: „Uns droht nicht der Unrechtsstaat“

Der langjährige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, sieht unterdessen in der Corona-Krise nicht dauerhaft die Grundrechte in Gefahr. Es gingen zwar viele Anträge wegen der Corona-Maßnahmen ein. „Aber uns droht nicht der Unrechtsstaat“, sagte Voßkuhle. Aus rechtlicher Sicht bezeichnete er, dessen Amtszeit gerade zu Ende ging, die Corona-Krise als große Herausforderung für den demokratischen Verfassungsstaat. Er könne die Sorgen vieler Bürger gut verstehen, sagte er. Er sehe aber gleichzeitig, „dass die Mechanismen, die wir haben, gut funktionieren“. Die Gerichte seien funktionsfähig und beschäftigten sich mit vielen Verfahren wegen mutmaßlicher verfassungswidriger Maßnahmen etwa mit Blick auf die Versammlungs-, Religions- oder Berufsfreiheit. Die Verhältnismäßigkeit müsse aber gewahrt bleiben. „Man kann nicht einfach sagen jetzt ist Corona, und nichts geht mehr, sondern man muss das im Einzelnen begründen“, sagte Voßkuhle.