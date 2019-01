Süsel : Ermutigung zur Teilhabe

Bürgermeister Adrianus Boonekamp fordert Bürger zum Engagement für eine „lebens- und liebenswerte Gemeinde“ auf.

von Achim Krauskopf

20. Januar 2019, 21:20 Uhr

Süsel | Kurz und bündig war Sonntag Mittag der offizielle Teil beim Neujahrsempfang, zu dem die Gemeinde Süsel in das Vereinsheim des Süseler TSV geladen hatte: Nach knapp einer halben Stunde hatte Bürgermeister Adrianus Boonekamp vor 150 Gästen einen kompakten Rück- und Ausblick gehalten, hatte Pastor Matthias Hieber ein Grußwort gesprochen und waren insgesamt 18 Personen mit Urkunden, gelben Rosen und Geschenkgutscheinen bedacht: 17 ehemalige Mitglieder aus Dorfvorständen und eine erfolgreiche Reitsportlerin.

Boonekamp dankte allen, die das Leben in der Gemeinde mitgestaltet hätten, und besonders den Feuerwehrleuten, die im vergangenen Jahr durch große Brände besonders belastet worden seien. Er verbinde seinen Dank mit der Erwartung, dass es auch im neuen Jahr gelingen werde, Süsel als lebens- und liebenswerte Gemeinde zu präsentieren und mutig weiter zu entwickeln.

Er nannte dabei die Erschließung von Baugebieten in Bujendorf und Süsel, Überlegungen zu neuen Kitas in Bujendorf und Groß Meinsdorf sowie den Ausbau der Straße zwischen Ottendorf und Woltersmühlen. Beschäftigen werde die Gemeinde auch ein Neubau der Süseler Schule: „Hier werden wir noch ein paar Aufträge abarbeiten müssen, bis wir in die endgültige Planung einsteigen können.“ Darlehensanträge für Schule und Kita seien gestellt.

Boonekamp weiter: „Entscheidend wird meiner Meinung nach sein, dass wir diese Aufgaben mit voller Entschlossenheit und einer optimistischen Grundhaltung angehen. Denn eine positive Einstellung zu Problemen ist bereits der halbe Erfolg.“

Veränderungen brauchten einen breiten Konsens, wobei keine 100-prozentige Zustimmung gemeint sei. Dem Wesen der Demokratie entsprechend reichten Mehrheitsentscheidungen.

Demokratie sei wertvoll und ein Forum der Konfliktlösung und Auseinandersetzung. Zu diesem Forum gehöre die Teilhabe der Bürger am politischen und sozialen, am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Die ehemaligen und aktiven Dorfvorstände seien eine Gruppe von Menschen, die mit ihrem ehrenamtlichen Wirken diese Teilhabe ganz besonders verkörperten, leitete Boonekamp zu einer Ehrung der im vergangenen Jahr ausgeschiedenen Mitglieder von Dorfvorständen über. Insgesamt 27 Personen standen auf der Liste, 17 hatten ihr Kommen angemeldet. Die längste „Dienstzeit“ hatte Rainer Jürß aus Süsel mit 20 Jahren aufzuweisen.

Geehrt wurde außerdem Julia Beuße vom Pferdesport- und Förderverein Süseler Baum. Die 33-Jährige ist amtierende Kreismeisterin in der Dressur mit der Leistungsklasse 4.

Pastor Hieber sagte den beiden Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn (SPD) und Ingo Gädechens (CDU) ausdrücklich Dank für ihren Einsatz in Berlin zur Sanierung der Süseler Feldsteinkirche: Die zugesagten Zuschüsse würden eine Rettung der Sankt-Laurentius-Kirche ermöglichen.