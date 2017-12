Erlös der Blaulicht-Party an Frauennotruf gespendet

vergrößern 1 von 1 Foto: Steenbeck 1 von 1

von Alexander Steenbeck

erstellt am 06.Dez.2017 | 12:24 Uhr

Rund 450 Gäste hatten sich Ende November bei der Blaulicht-Party im Brauhaus vergnügt – der Erlös der traditionsreichen Wohltätigkeitsfeier kam jetzt dem Frauennotruf zugute. 1830 Euro an Eintrittsgeldern überreichten gestern Wolfram Reuter und Florian Wrage an Julia Dabelstein vom Frauennotruf Ostholstein. „Damit sichern wir unser Angebot ab“, sagte Dabelstein freudestrahlend, denn neben Geldern von Kreis, Stadt und Co. sei der Frauennotruf auf Spenden angewiesen. Zudem sollen Präventionsprojekte an Schulen unterstützt werden.

Im vergangenen Jahr hatten 460 Frauen die Hilfe der Fachberatungsstelle in Anspruch genommen. In den meisten Fällen ging es um häusliche Gewalt, sexuellen Missbrauch, gefolgt von Stalking und Mobbing. „Die Dunkelziffer ist viel größer“, gab Polizeioberkommissar Wolfram Reuter zu bedenken. Die Spenden-Summe war auch dadurch zustande gekommen, da das Ostholsteiner DJ-Team und Familie Gutzeit auf Honorare verzichtet hatten, betonte Reuter, der bereits den Termin für die nächste Blaulicht-Party bekannt gab: Die nächste Feier findet am 17. November 2018 im Brauhaus statt.