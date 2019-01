„Erlebnisraum Kiesgrube“: Verkauf startet

von Alexander Steenbeck

Die Räumung des „Naturerlebnisraumes Kiesgrube Kasseedorf“ steht an. Dazu bietet der Naturschutzverein Kasseedorf zwei Verkaufstermine im „Naturhaus Eule“, Zum Oberteich, in Kasseedorf an: zum einen am Freitag, 18. Januar, von 13 bis 16 Uhr, zum anderen am Samstag, 26. Januar, von 10 bis 12 Uhr. Angeboten wird verschiedenes Werkzeug, Baumaterial, Gartengeräte (auch elektrische wie Rasenmäher, Schredder und Co.) sowie diverse Kleinteile an. Grüne Hinweistafeln am Ortsende Kasseedorfs, Richtung Eutin beziehungsweise vor dem Ortsanfang aus Richtung Eutin, weisen den Weg zum Naturhaus.