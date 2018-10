Erinnerung an den Sommer

von Alexander Steenbeck

Stimmungsvolles Licht und letzte warme Sonnenstrahlen – dieses Wetter nutzte OHA-Leserin Sabine Gerlach-Ens kürzlich am Rande des Seeparks in Eutin für einen „Schnappschuss als Erinnerung an eine fantastische Sommerzeit“. OHA-Leser, die ebenfalls den anderen Lesern ein schönes Foto schenken möchten, senden ihre Aufnahmen per E-Mail an redaktion.eutin@shz.de. Name, Adresse und ein paar Worte zum Motiv nicht vergessen. Die Veröffentlichung erfolgt honorarfrei.